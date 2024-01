MINISTAR MALI: U Vaše vreme smo se nagledali „Boljeg života“, ali samo repriza čuvene serije, DANAS LJUDI ŽIVE BOLJI ŽIVOT

Zna Dušan Nikezić, potpredsednik SSP-a, odlično o čemu priča u poslednjem „pismu“. Samo je deponiju praznih obećanja koju su nam ostavili svi zvaničnici Đilasovske povorke od pre jedne decenije zamenio folderom uspeha ove vlasti koje ne može ni da pobroji. Oba su puna. A decenija iza nas, oslikala se još jednom na nedavno održanim izborima pa ne moramo, Nikeziću, dodatno da Vam pojašnjavamo da građani Srbije itekako imaju svoja merila uspeha vlasti i veruju konkretnim rezultatima koje vide, a ne Vašim praznim pričama i obećanjima koja nikada niste ispunili.

foto: BETA/Amir Hamzagić

Ovim rečima je Siniša Mali, ministar finansija odgovorio Dušanu Nikeziću na kritiku Srbija 2027 koji će Aleksandar Vučić sutra predstaviti:

- Ukratko, dovoljno im je istraživanje u sopstvenoj porodici. Tako je u vaše vreme svaki četvrti građanin bio bez posla, plate su im bile jedva preko 300 evra, penzije 200. Danas smo, Nikeziću, sa januarskim povećanjem penzija od 14,8 odsto, a nakon svih prethodnih, i poslednjeg u oktobru od 5,5 odsto, došli do prosečne penzije od 390 evra. Plate su nam u proseku porasle do 840 evra u decembru 2023. godine, sa planom da do 2027. dostignu 1.400 evra, a penzije i minimalna zarada po 650 evra. Dok ste vi, Nikeziću, samo dopunjivali folder praznih obećanja, mi smo u poslednjoj deceniji otvorili oko 500 fabrika i proizvodnih pogona, kreirali oko 500.000 novih radnih mesta.

Ministar je naglasio da 2012. na računu države nije bilo dovoljno novca čak ni za penzije i da će se ta sramota teško zaboraviti.

- Vi ne znate da upravljate zemljom na način da ljudi u njoj pristojno žive i zato nemojte biti toliko drski da uopšte pominjete bilo čije bogaćenje, jer je Vaš šef Dragan Đilas definicija bogaćenja sa 619 miliona evra koliko su profitirale njegove firme dok je bio u vrhu vlasti ove zemlje. Vi, sa njim na čelu, za vreme svih godina koliko ste bili na vlasti, niste uradili ni pola za Srbiju koliko ćete čuti samo u jednom obraćanju predsednika Aleksandar Vučića. Mera vašeg „uspeha“ nije merilo kojim se mi vodimo u ekonomskom i političkom upravljanju jer nama zaista cilj jeste – bolji život. A u Vaše vreme smo se nagledali „Boljeg života“. Bilo je repriza i repriza. Ali, nažalost, samo čuvene serije. Danas ljudi žive bolji život.