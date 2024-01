SRUŠIĆU HOTEL "SLAVIJA"! Matijević za Kurir: Na mestu sadašnjeg nebodera do EKSPA 2027. niče reprezentatitvna GRAĐEVINA!

Petar Matijević, čuveni srpski mesar novi je vlasnik beogradskog hotela Slavija, objavilo je Ministarstvo privrede.

Kako je za Kurir rekao ugovorna obaveza im nalaže da oba objekta nastave da se bave hotelijerstvom, a u planu je i da se u rekonstrukciju malog hotela uloži 2,5 miliona evra.

- Veliki hotel, neboder ćemo srušiti i najkasnije do EXPO 2027 izgradićemo novi sa četiri do pet zvezdica. Sadašnji objekat nema parking, pa je u planu da se u podrumu na dve do tri etaže izgradi prostor za parkiranje gostiju. Samo za papire biće nam potrebno oko dve godine, ali nadamo se da će sve biti završeno u planiranom roku. Biće to reprezentativan hotel kakav Beograd nema - kaže Matijević.