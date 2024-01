BEOGRAD DOBIJA NOVI MOST: Imaće 6 traka i staze za bicikliste i pešake, biće deo unutrašnje obilaznice, a EVO GDE ĆE SE GRADITI

Ministarstvo zaštite životne sredine dao je saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja mosta preko Dunava kod Ade Huje, sa pristupnim petljama i delom Višnjičke ulice.

Treći beogradski most na Dunavu koji se najavljuje više od dve decenije, je predviđen u okviru segmenta spoljne magistralne tangente (SMT) koja će se protezati do petlje Lasta i povezivati Zrenjaninski put sa autoputem E-75.

Kako je najavljivao tadašnji zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, novi most biće deo "unutrašnje obilaznice oko Beograda". Predviđeno je da ona polazi od Mosta na Adi, oko Topčiderskog parka, zatim Bulevarom Patrijarha Pavla, Pere Velimirovića, kroz Borsku, Crnotravsku, Save Maškovića, do petlje Lasta prema Malom Mokrom Lugu, iza Mirijeva, do mosta na Adi Huji.

LOKACIJA Lokacija novog mosta planirana je na 2,6 km nizvodno Dunavom od Pančevačkog mosta. Ukupna dužina mosta sa šest traka u oba pravca, kao i biciklističkom i stazom za pešake, biće 3.498 m, a širina 32,5 m.

Nosilac projekta, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, podnela je u martu prošle godine resornom ministarstvu zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, koju je izradio Saobraćajni institut CIP.

Ovaj most, inače je još 2003. predviđen Generalnim urbanističkim planom.

Prvobitno je bilo najavljeno da će izgradnja početi 2020. godine, a zatim i 2021. i ponovo 2022. godine.

