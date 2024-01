OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko će narednih 7 dana koštati dizel i benzin

Nove cene se objavljuju svakog petka do 15 časova

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine objavilo je danas nove cene goriva i one će važiti do narednog petka.

Kako je objavljeno, litar evrodizela će do narednog petka na pumpama koštati maksimalno 194 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 174 dinara za litar.

Nove cene se objavljuju svakog petka do 15 časova.

Podsetimo, na snazi je Uredba Vlada Srbije o organičenju visine cene derivata nafte koja će važiti do 28. januara 2024. godine.

Uredba je doneta u cilju sprečavanja većih poremećaja na tržištu i očuvanja životnog standarda stanovništva.

Cene nafte skočile više od 2 odsto nakon napada na Hute

Cene nafte porasle su nakon što su Britanija i Sjedinjene Države izvele vojne napade na ciljeve u područjima pod kontrolom Huta u Jemenu, dok napetosti u Crvenom moru dalje rastu. Globalna referentna vrednost Brent skočila je 2,25% više na 79,15 dolara po barelu u petak u azijskim satima trgovanja, dok su američke terminske cene West Texas Intermediate porasle 2,4% na 73,75 dolara po barelu, piše SEEbiz.

Huti, inače, napadaju brodove u Crvenom moru, ciljajući globalne brodove, uključujući one iz SAD-a i Izraela, u znak odmazde za rat u Gazi koji je do sada ubio gotovo 23.000 ljudi u palestinskoj enklavi. Glavne brodarske kompanije početkom decembra prestale su da se kreću rutama Sueckog kanala i Crvenog mora, odlučivši umesto toga da se preusmere preko južne Afrike. To je rezultiralo daljim i skupljim putovanjima koja su povisila cene pomorskog prevoza. U televizijskom govoru u četvrtak, vođa jemenskih Huta Abdul-Malik al-Houthi obećao je da nijedan američki napad neće proći bez odgovora.

Cene goriva divljaju na Kubi

Kubanska vlada je najavila petostruko povećanje cena goriva zbog toga što se bori s nestašicom i sve većom ekonomskom krizom. Cena benzina od sledećeg meseca iznosiće 132 pezosa, a trenutno iznosi 25 pezosa, prenose svetski mediji. Vlada, koja subvencionuše kupovinu mnogih proizvoda, nada se da će na ovaj način doprineti smanjenju deficita.

Tamošnji ministar finansija Vladimir Regueiro je takođe najavio da će poskupeti dizel i druge vrste goriva. Osim toga, najavio je i rast cena struje za 25 odsto, kao i rast cena gasa.

BBC je objavio da je ovo poslednja mera kojom se otežava život Kubanaca.

Kuba je teško pogođena ekonomskim previranjima, a razlozi za to su pandemija koronavirusa, pooštravanje američkih sankcija i strukturne slabosti.