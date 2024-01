DO SADA 3.000 DOMAĆINA NUDI KUPONE ZA ODMOR: Očekuje se još prijava, a već u prvom krugu u srećne ruke ide čak 100.000 vaučera!

Do sada je za turističke vaučere evidentirano 2.940 ugostitelja. Prijavljivanje je počelo 31. decembra, a građani će to moći od 15. januara. Samo u prvom krugu biće podeljeno čak 100.000 kupona za odmor. Državni sekretar u Ministarstvu turizma Uroš Kandić očekuje da će do 8. janaura, kada će se izvršiti i prvi presek, broj ugostitelja preći 4.000, koliko je bilo približno prošle godine.

- Pored toga što je duplirana vrednost vaučera sa 5.000 na 10.000 dinara, ove godine povećan je limit zarade za zaposlene, i mogu da se prijave oni čija su primanja do 80.000 dinara, a ne do 70.000 kao što je bilo do sada. Uzimajući u obzir da je i povećana vrednost vaučera, očekujemo da bude veliko interesovanje građana i ugostitelja - ističe Kandić.

foto: Shutterstock

Kako on zaključuje, već sada postoji rivalitet među ugostiteljima, što uslovljava da ova suma u većem broju objekata bude dovoljna da se ispuni uslov od pet noćenja. Takođe, ukazuje da broj vaučera u nekoj meri zavisi i od makroekonomskih mogućnosti zemlje.

- Kada se otvori prostor u budžetu, što na početku godine svakako ne možemo znati, ukoliko postoji interesovanje građana, povećamo i broj vaučera i tako je bilo gotovo svake godine od kada postoji ova akcija od 2015. Ne sumnjam da će i ove godine veoma brzo otići prvi kontingent vaučera, očekujemo da to bude već tog 15. januara, da se svi građani prijave i da svih 100.000 vaučera ode. Kada je u pitanju nastavak godine, verujemo da će biti još vaučera - pojašnjava Uroš.

foto: Zorana Jevtić

On to vidi kao najpravedniji način, jer, prema njegovim rečima, niko nije favorizovan i svi imaju mogućnost da se prijave i da izbore svoje mesto kao gosta, a na taj način biće zadovoljni i oni koji koriste vaučere, ali i oni koji pružaju uslugu smeštaja u turističkim centrima. Tokom prethodnih devet godina, više od milion ovih turističkih kupona je podeljeno građanima.

- Vaučeri su spasili domaću turističku privredu tokom 2020. i 2021. godine, odnosno za vreme pandemije virusa korona, jer, da nije bilo toga, zaista bi mnogi od njih teško preživeli i opstali u svom poslu. Kada smo 2015. započeli sa ovom vrstom subvencija, imali smo 1,2 miliona dolazaka domaćih turista. Ove godine, prema najsvežijim podacima, mi smo premašili 2,1 milion, tako da je efekat vaučera evidentan - kaže Kandić.

foto: Shutterstock

Prvi put više stranih gostiju

- Prema preliminarnim podacima sa sistema e-turista, u toku prošle godine bilo je blizu 4,4 miliona gostiju u našoj zemlji i to je prvi put da je broj stranih turista premašio broj domaćih. Rast na svim destinacijama je, otprilike, oko osam odsto u dolascima i devet procenata u noćenjima. Kada su u pitanju stranci, broj dolazaka je u odnosu na 2022. veći za petinu. Tako da mi idemo iz rekordne u rekordnu turističku godinu - zaključuje Kandić.

kurir.rs/novosti.rs