Kako će u ekonomskom smislu izgledati Nova 2024. godina. Sukobi na Bliskom istoku, rat u Ukrajini, uvećanje kamatnih stopa, samo su neke od prepreka na teškom putu oporavka globalnih ekonomija.

Da li Srbiju očekuje ekonomska stabilnost i mirniji period u 2024. godini, diskutovao je gost "Pulsa Srbije" Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije.

On je prvo spomenuo cilj koji je objavila NB, pa je obrazložio da postoji mogućnost za veliku inflaciju koja bi se podrazumevala kao ciljana za našu zemlju.

01:30 NARODNA BANKA OBJAVILA CILJ DO 2026. GODINE! Bušatlija analizira: Iznenađen sam, naša ekonomija ne može da PODNESE tu inflaciju

- Pripremio sam jedan deo obaveštenja koje Narodna banka publikuje. Moraću da pročitam jer je državna obavjest. Dakle, kaže da cilj programa Narodne banke je da do kraja 2026. godine, godišnja inflacija bude u visni tri odsto, sa dozvoljenim odstupanjem, plus-minus jedan i po odsto. To je izašlo u Službenom glasniku. Taj memorandum je donesen zajedno sa Vladom. Dakle, mi već dve godine dobijamo razne informacija, a sada odjednom imamo još dve godine da čekamo za to što nam je nekoliko puta obećano. Za mene je ovo iznenađenje, za čitave dve godine se prolongira taj momenat kada će biti samo tri odsto - započeo je Bušatlija, pa nastavio:

- Da pojasnim, uvelimo smo taj cilj i uveli smo mogućnost da to bude plus-minus jedan i po odsto. Dakle, vi imate situaciju da vam u inflaciju upada mogućnost da četiri i po odsto, što je velika inflacija, a to je kod nas ciljana. Ne može ekonomija da podnese toliku inlaciju. Ekonomija može da podnese između dva i dva i po odsto, to Amerikanci zovu prirodnom inflacijom. Kapitalizam mora da ima neki nivo inflacije da bi mogao da se razvija i to je tih dva odsto u Americi i Centralnoj banci Evrope i nema nikakvih odstupanja. Ako je veće ili manje od dva odsto, to je ekonomski problem.

