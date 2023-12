UGOSTITELJSKA POHLEPA NA ŠANKOVIMA: "S unucima smo bili na piću, znate šta mi je nudio umesto kafe?"

Evo ga, napravili su to opet; u nekim splitskim ugostiteljskim objektima na frekventnim pozicijama u samom centru grada konobari su na katolički Badnji dan odbijali da gostima posluže kafu ili čaj, nudeći im zauzvrat skuplje rakije ili koktele.

"Građani su to dočekali s besom, vređa ih što im se u startu pokazuje da nisu poželjni ako se ne odluče za skuplju narudžbu", piše Slobodna Dalmacija. Ljuti su jer deračini očigledno nema kraja, pa ni na dan kada bi se ugostitelji itekako trebali radovati desetinama hiljada gostiju Splićana, koji su svom opustelom centru došli u pohode. Na Pjaci se to dogodilo sugrađanki koja je u silnoj gužvi jedva pronašla slobodan sto. I kada je konobaru rekla svoju narudžbu, dočekao ju je hladan tuš.

- Zatražila sam čaj, a konobar mi je rekao da mi ga ne mogu poslužiti. Ali nije imao nedoumice kada je moja prijateljica naručila čokoladni koktel. Znači, teško mu je bilo napuniti čašu vrućom vodom i poslužiti je u čaši s kesicom čaja, dodati krišku limuna, kesice meda i šećera i kašičicu.

A nije mu bilo teško da umiksuje koktel od nekoliko sastojaka. Naravno, moj čaj bi koštao 2,60 evra, a koktel skoro deset. Pitala sam šta imaju kad čaj nemaju, znači nije mi ponudio ni sok, ni kafu, ništa od tih jeftinijih napitaka. Ali preporučio je rakijicu kojoj je cena pet evra. Nemaju nimalo poštovanja prema domaćima, kod nekih samo vredi pravilo oderi, uzmi, iskoristi trenutak – veli Splićanka.

Nije jedina. Riva je na isti dan pucala po šavovima, da bi se našao slobodan sto trebalo je najranije ujutro krenuti u hvatanje. U podne je bio mravinjak, u kom su konobari gostima na nekim mestima odbijali da ponudie kafu.

- Pita me konobar što ću, kažem kafu. On meni da me ne može poslužiti, da nema kafe, ali ima zato rakije. Pitam ga zašto ne može, u čemu je problem, on mi odvraća kako više nemaju šoljica.

Ok, Badnji dan je bio, gužva, ludilo. Ali i pre je u tom kafiću znalo biti sve puno kao šipak, no nikakvih problema s šoljicama bilo nije. Na taj su me način prisilili da kupim skuplje kako bi oni imali bolju zaradu. Koristili su i taj dan kako bi nas odrali – govori naša sugrađanka.

"Varate se ako mislite da je ovako samo na Badnji Imamo priču i naše treće sugrađanke, koja je s prijateljicom i njihovo troje unučadi u grad išla na druženje uz pićence. One su naručile za sebe dva alkoholna pića, deca su poželela vruću čokoladu. Pogađate ishod? U frekventnom kafiću alkoholna pića su bila dobrodošla, ali dečje radosti ne", navodi se u tekstu.

– Digle smo se i otišle u kafić u Cankarevoj, u maloj ulici iza. Ljubazna nam je konobarica donela sve naručeno, nije joj smetalo ni kada smo rekle da će se deca možda malo tu zaigrati, možda biti glasnija, veselija. Imaju li neki naši ugostitelji više granica svojoj pohlepi – veli nam naša sugrađanka.

