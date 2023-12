OVAJ POSAO JE NAJSTRESNIJI NA SVETU: U Srbiji sve manje mladih želi da radi to, a evo šta su razlozi

Brzo vreme u kom živimo svakodnevno sa sobom donosi i određenu količinu stresa, a nezostavno je i nerviranje na poslu. Svakom je svoja muka najteža, pa će često vaši sagovornici reći kako je njihov posao upravo najstresniji.

Ipak, istraživanje koje je trajalo punih 17 godina, kojim je obuhvaćeno 136.000 ispitanika različitih profila pokazalo je da je ipak najstresniji posao - posao konobara.

Dejan Nikolić ovim poslom se bavi godinama, i da - slaže se sa rezulatatima ovog istraživanja.

- Posao konobara težak je i psihički, ali i fizički. Imate tu smenu koju morate da odradite sa ancerom u rukama i sve vreme ste uglavnom na nogama. U objekat dolaze razni gosti, naravno većina ih je ljubazna i fino vaspitana, ali ima i onih koji su pod dejstvom alkohola ili narkotika, psihički nestabilni. Neki ne žele da idu kući. Sa svim tim konobar mora da izađe na kraj. Da sve "hendluje" i da sve u lokalu bude u redu - kaže za RINU Dejan.

Da li zbog težine posla, ili možda ne tako dobre zarade on otkriva da je danas jako teško naći konobara uopšte, a tek onog dobrog - to je već nemoguća misija. Mladi se sve ređe odlučuju da rade u ovoj karici ugostiteljstva.

- Plata konobara u Srbiji kreće se od nekih 50.000 do 60.000 dinara. Dosta konobara se odlucuje da radi samo veselja, jer su tu dnevnice do 60 eura a radi se samo vikendom. Dosta njih se povlači iz posla. Konobar ora pre svega da bude ljubazan, sa prijatnim pristupom prema gostu, ali i da bude brz kako se na uslugu ne bi dugo čekalo. Sve to utiče da posao bude jako stresan i to će moje kolege potvrditi. Tako da ne čude rezulatati pomenutog istraživanja, dodaje Dejan.

Takođe, prema istraživanjima konobari usled stresa doživljenog na poslu imaju 58 odsto veći rizik od srčanog i moždanog udara, a neretko upravo zbog ovog faktora češće posežu za alkoholom i cigaretama.

