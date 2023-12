JEDNA MALA SRBIJA BELEŽI OVAKVE REZULTATE Mali: Odgovornom politikom učinili smo da životni standard samo RASTE (VIDEO)

Da li je Srbija na pravom putu kada je reč o ekonomskim reformama, koji su efekti dosadašnjih ekonomskih mera, kakav je plan države kada je reč o domaćoj privredi, šta je građane najviše intersovalo u ovoj predizbornoj kampanji - govorio je minsitar finansija u Vladi Srbije Siniša Mali za Kurir TV.

Ministar Mali je na početku ocenio godinu za nama, godinu u kojoj su i najveće svetske sile prošle kroz veliku krizu.

foto: Kurir Televizija

- Kada je krenula pandemija korone, reagovali smo odgovorno i brzo. Obezbedili smo 4 vakcine, imali ste i ljude iz inostranstva koji su se ovde vakcinisali, obezbedili smo 3 kovid bolnice za 6 meseci. Pomogli smo preduzećima, jefiniti krediti fonda za razvoj, subvencije... Pomogli smo građanima, svako obećanje smo ispunili. Pokazali smo svoju snagu, ali i brigu prema ljudima. Stabilni smo uprkos merama. Mi na računu budžeta imamo 5 milijardi evra. Srbija je više od 2,5 puta povećala BDP. Rastu nam plate, penzije, minimalna zarada - nikada veći broj zaposlenih u Srbiji - istakao je ministar Mali i nastavio:

- Inflacija je posledica svih svetskih sila. Kada pogledate taj BDP koji je najveći pokazatelj, ako vam raste u uslovima kada svi drugi padaju znači da dobro radite. Odgovornom politikom učinili smo da životni standard samo raste. Već od januara krećemo sa 17,8 odsto povećanja minimalne zarade. Minimalna zarada je danas 840 evra u proseku, a bila je 330 evra. Srbija ima jednu od najbrže rastućih ekonomija. Imamo kontrolisane i cene goriva, cene gasa i struje je najniža u Evropi. Imamo i najnižu cenu hleba u regionu.

Prethodne nedelje donele su studentima kartice sa mnogo povoljnosti, penzinerima je počela isplata jednokratne pomoći od 20.000 dinara, plus novčana pomoć za srednjoškolce, a ministar Mali je govorio kako država sprovodi takve mere.

- Nekima ovo mnogo znači, nekima manje, ali ovo pokazuje brigu. U velikom broju marketa, preduzeća, dobićete popuste ili neke benefite. Ovo je zahtev studenata. Imali su zahtev da se napravi jedna studenstska kartica. Važne su im avio-karte, Air Serbia daje popust na karte, Srbija voz, takođe. Postoji i popust za ulazak u bioskope, korišćenje skijališta, razni lanci supermarketa. Možda i najvažnija ovo je platna kartica Poštanske štedionice, nema troškova otvaranja i održavanja računa. I svako ko je otvori, Poštansta štedionica će mu uplatiti 1.000 RSD. Kroz konkretne projekte kao što je Moja prva plata, mladi dobijaju podsticaj. Otvaranje fabrika, ulaganje u infrastrukturu, daje veru i volju mladima da ostanu ovde.

foto: Kurir Televizija

Mali je govorio o pogodnostima koje domaći investitori imaju u odnosu na strane investitore.

- Jednaki su uslovi i za domaće i za strane investitore. Svaki domaći investitor koji je tražio pomoć za neku investiciju, dobio je. Dobro je da ima što više stranih investitora. Mi smo rekorderi u privlačenju stranih investitora. Srbija se promenila. Ulaganjem u brze pruge, ulaganja u puteve, to su stvari koje menjaju zemlju. Svaki kilometar je podsticaj za nekog stranog investitora. Neophodno nam je poverenej građana, jer svako obećanje smo ispunili. Bitno je da nastavimo da razvijamo našu Srbiju. Ići ćemo na to da prosečna plata bude 1,400 evra, penzije 650 evra, minimalana zarada 650 evra. Ako uporedite to sa ciframa od pre 12 godina, kada smo bili na ivici bankrota, to su ogromne razlike.

Srbija je prošle srede predstavila projekat izgradnje kompleksa EXPO 2027. jednom od osnivača kompanije Epl Stivu Voznijaku, koji je bio u poseti Beogradu. Vlada Srbije je Expo proglasila za projekat od nacionalnog značaja, a ministar Mali je istakao značaj ove najveće svetske atrakcije.

- Srbija će 2027. biti domaćin najveće svetske strakcije. Pokazaćemo se u pravom svetlu celom svetu. Kroz izgradnju nacionalnog stadiona, EXPO 2027, metroa, dobrinećemo daljem razvoju. Stiv Voznijak koji je jedan genije, bio je inpresioniran i veoma mi je drago što je prihvatio srpski pasoš. Svi svetski mediji su to preneli. Na takav način se, takođe, pokazuje kako se Srbija promenila. Nadam se da ćemo imati sve veći broj takvih ljudi i u budućnosti.

Kurir.rs