"NISAM ZNAO DA SAM MILIONER, U SELU IMAM ŠLEPER OVOGA!" U Nemačkoj se u marketima prodaje za BESNE PARE, a Srbi ga bacaju u ĐUBRE!

Snimak koji je osvanuo na mrežama je šokirao Srbe, kako kod nas, tako i gastarbajtere.

U Nemačkoj se, naime, suvi klipovi kukuruza, koji na sebi nemaju zrna, prodaju u marketima, a cena im uopšte nije "naivna".

Korisnik Tvitera je objavio video gde se vidi kako se u marketu u Nemačkoj prodaju klipovi kukuruza, na kojima nema zrna, već osušeni. Nikome nije bilo jasno zašto se to prodaje, a još veći šok je izazvalo to što košta čak 10 evra (osam na sniženju) i to 15 komada.

"U Nemačkoj se prodaju ostaci klipa kukuruza. Komiljka ili kočanjka ili čutka kako se već u kom kraju Srbije zove. 15ak komada za 8€", napisao je muškarac u svojoj objavi na Tviteru, a ispod objave su krenuli da se nižu komentari. "Čemu služi, za potpalu? Malo preskupo za to", "Par komada 10 evrića, mašala", "Imam u selu skoro šleper ovoga, nisam ni znao da sam milioner", "Odlično je za potpalu", "Auu da se oparim konačno", bili su samo neki od komentara.

Iako se vidi na pakovanju da se suvi klipovi koriste za potpalu, mnogi su postavljali pitanje čemu služe, pa je jedan korisnik Tvitera objasnio da ima više namena. "Korišćena za: zatvaranje balona i flaša sa rakijom kao čep, loženje vatre, roštilja, a posle lože najbolja za pečenje jagnjeta na ražnju, umesto ribaće četke, u toaletu, kada se ostružu paperjaste trošice zavijale se kao cigare".

Čemu zapravo služe suvi klipovi kukuruza, Mondo je naišao na par sajtova gde se prodaju i to po istoj ceni, 10 evra. Kako piše, uglavnom se koriste za potpalu.

"Upaljačem za vatru od klipova kukuruza možete zapaliti vatru za samo nekoliko minuta. Jednostavno stavite klip kukuruza u roštilj, zapalite ga na vrhu, dodajte još drva ili ćumura, i za kratko vreme možete uživati u plamenu. Klip ima posebno dugo vreme sagorevanja do 12 minuta. Pogodan i kao upaljač za kamin", piše na nemačkim sajtovima.

