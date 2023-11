EVO ZAŠTO SU U EVROPI POVOLJNIJE CENE ZA CRNI PETAK NEGO U SRBIJI! Koriste poseban sistem, a evo šta rade kod nas 3 dana ranije

Crni petak - dan koji karakterišu brojni popusti. Iako bi potrošači trebalo da dobiju priliku da stvari kupe po znatno nižim cenama, u praksi to često ne bude baš tako. Stručnjaci ističu da takozvani "Black friday" u našoj zemlji više služi kao akcija za trgovce.

Naša reporterka Teodora Pivljanin posetila je jedan beogradski tržni centar i uključila se u Centralni dnevnik kako bi otkrila kakvo je stanje za ovaj "crni" petak.

foto: Kurir televizija

- Moram da priznam da su gužve zaista ogromne u tržnim centrima, to i ne čudi s obzirom da smo u poslednjih nekoliko dana bili preplavljeni obaveštenjima o akcijama i popustima za Crni petak. Tako da je shopping manija uveliko u toku. Crni petak bi trebao da predstavlja jedan dan u godini kao jedan znak zahvalnosti potrošačima i dan kada su gotovo svi proizvodi predstavljeni po najnižim mogućim cenama. Ipak, stručnjaci u našoj zemlji ističu da Crni petak nema baš onakve karakteristike kakve bi trebao da ima i kakve ima u ostatku sveta, da cene nisu baš onakve kakve bi trebalo da budu. Tu, pre svega, misle na to da visina popusta koja je istaknuta od, 70-80 odsto, može da zavara u smislu da se pre toga cena podigne, pa se potom spusti - rekla je naša reporterka i potom dodala:

- U EU, na primer, postoji propis da je neophodno da pre nego što se oglasi cena za Crni petak, prethodno istakne najniža cena koja je bila u posljednjih mesec dana. To znači da ne može tri dana pred Crnog petka da se podigne cena, pa da se za Crni petak spusti za 50 odsto. Prosto matematikom tu dolazimo do nekog popusta od nekih 10 odsto. Moram da kažem da ekonomisti u našoj zemlji apeluju na sve građane da ne dozvole da budu zavedeni, uslovno rečeno, svim ovim akcijama i popustima, posebno kada je reč o Crnom petku, a da bi smo sprečili to da budemo zavedeni, oni savetuju da pretražimo sve sajtove koji negde upoređuju cene kako bi smo imali uvidu to kako su se one kretale u prethodnih nekoliko meseci. Savetuju da kupovini pristupamo što racionalnije moguće.

03:12 EVO ZAŠTO SU U EVROPI POVOLJNIJE CENE ZA CRNI PETAK NEGO U SRBIJI! Koriste poseban sistem, a evo šta rade kod nas 3 dana ranije

Šta su naši sugrađani rekli: "Dobri su popusti, samo ne daju sve radnje baš na sve. Nego samo na određene" "Obično to bude lošijeg kvaliteta, međutim ovoga puta zaista je roba prve klase i sniženja kao što su najaviljena" "Trenutno samo jednu jaknu. Nisam baš nešto oduševljen. Popusti negde jesu okej donekle, dok negde daju popust od 10 posto što bude 500 dinara i ne predstavlja ništa" "Pa, onako nisu loša"

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:35 KAKAV CRNI CRNI PETAK, OVO NEMA VEZE SA ŽIVOTOM! Beograđani u šoku: Trgovci napumpaju cene pre akcije, pa ih stave na popust