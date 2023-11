"BRITANCI SU NAM MEĐU TOP 10 INVESTITORA, MORAMO TO ISKORISTITI" Dr Rabrenović o novim vetrovima u Londonu: SAD JE PRILIKA

Posle nedavnog povratka bivšeg britanskog premijera Dejvida Kamerona u vladu, nakon što ga je britanski premijer Riši Sunak imenovao za ministra spoljnih poslova, postavlja se kako će izgledati spoljna politika Velike Britanije.

Urednicu i voditeljku jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Snežanu petrović zanimalo je kako će se njegov povratak reflektovati na odnose te države i Srbije, odnosno da li će Velika Britanija zadržati isti pravac ili se očekuju promene na tom kursu.

Na ova pitanja odgovorio je prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menandžment, koji se ujedno već tri decenije bavi srpsko-britanskim diplomatskim i poslovnoim odnosima.

- Velika Britanija ima stav što se tiče Kosova i Metohije, dakle, da podržavaju dijalog Beograda i Prištine, koji je organizovan od strane Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. To je ta tačka je spoticanja, ali sve druge tačke su na raspolaganju, dakle, da jačamo partnerstvo. To je najvažnija tačka i to će naše državno rukovodstvo naravno rešavati, tu je i rezolucija 1244, tu su i drugi sporazumi, naravno, postoje složeni odnosi, ali mislim, dakle, da neće to rešavati Velika Britanija sama - kaže Rabrenović.

Podsetio je na mogućnosti jačanja saradnja sa jednom od najvećih svetskih sila.

- Naravno, ona ima značajnu ulogu na ovom području, ali mislim da paralelno sa tim pitanjem, koje jeste delikatno, treba da iskoristimo priliku, dakle, da jačamo privredne odnose, da podsetimo u jednoj rečenici da je Velika Britanija među 10 investitora u Srbiji, da su brojne njihove ovde investicije, oni spadaju među 20 trgovinskih partnera. Mislim da bi tu prostor mogao da bude veći, a naravno da i ta društvena pitanja nisu laka, međutim, postoje različita mišljenja kako uraditi sve to, nadamo se da će u vremenu koje dolazi ipak da se nađe jedno rešenje koje je prihvatljivo i za Beograd i za Prištinu.

