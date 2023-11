MINISTAR GORAN VESIĆ: U puteve u opštini Čajetina ove godine uloženo 700 miliona dinara

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas radove na magistralnom putu Zlatibor - Borova glava, koji se rehabilituje u dužini od 14 kilometara i prvi put od izgradnje pre tri decenije.

Vesić je rekao da je ukupno u puteve u opštini Čajetina uloženo 870 miliona dinara, a ove godine 701 milion, da je namenski rađen put za Ponikve ka budućem aerodromu i 2,5 kilometra obilaznice oko Zlatibora, a da rekonstrucija saobraćajnice od Zlatibora do Borove glave košta 556 miliona.

foto:

- Urađeno je sedam kilometara, a do juna iduće godine godine biće kompletno rehabilitovana. Sledeće godine ćemo krenuti sa rehabilitacijom puta od Sušice do Zlatibora. To je osam kilometara puta u lošem stanju i koštaće 400 miliona, a ovde kad završimo do Borove glave, krenućemo ka Novoj Varoši - kazao je Vesić.

foto:

Najvažnije je, kako je kazao ministar, da će ovaj put, koji je opterećen kamionima, za nekoliko godina postati lokalnog karaktera.

- Sledeće godine počinjemo da radimo autoput od Požege ka Dugoj poljani, dali smo nalog da se projektuje brza saobraćajnica od Nove Varoši do Duge poljane. Kada budemo uradili autoput Požega-Kotroman, Zlatibor će imati izlaz kod Sušice, tako da ova magistrala postaje lokalna, neće imati ovoliko opterećenje i služiće za turiste, a zato ga i uređujemo - rekao je Vesić.

foto:

On je dodao da je ovaj deo Srbije, pogotovu od Nove Varoši, dugo bio zapostavljen i da danas sa ponosom može reći da se veliki novac ulaže u rehabilitaciju puteva, što znači „razvoj turizma, lokalnog biznisa, nove investicije, nova radna mesta i viši životni standard, podizanje BDP-a i Srbije“.

- Mi smo u prilici da sada rastom BDP-a sustignemo razvijenije zemlje u Evropi, koje su sada u recesiji i upravo to radimo - zaključio je Vesić.

foto:

Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović je rekao da je rehabilitacija magistrale primer dobre prakse nacionalnih projekata koji imaju značaj i na regionalnom nivou.

foto:

- Mi ne možemo da pravimo granice na teritoriji pojedinih opština i sve što smo do sada zajedno uradili pokazuje da ovde vredi ulagati i da ovo stvara povoljan ambijent za dolazak stranih investitora, jer se čitav ovaj kraj opredelio za razvoj turizma i poljoprivrede - kazao je Stamatović i dodao je da su vrlo bitna i ulaganja u lokalne saobraćajnice čime se ide ka decentralizaciji.

