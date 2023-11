MINISTARKA ENERGETIKE ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ ZA KURIR TV ekskluzivno otkrila podatke o uštedi građana: NEMA POVEĆANJA CENE ENERGENATA

"Evropska komisija želi da na godinu dana produži vanredne energetske mere od prošle godine koje je donela kako bi se Evropska unija izborila sa gasnom krizom i kako bi se zaštitila od budućih naglih skokova cena energenata i brzo prešla na obnovljive izvore energije", rekao je neimenovani visoki zvaničnik Unije za Rojters.

foto: Shutterstock, Ilustracija

A o tome kakva je situacija u našoj zemlji govorila je gošća emisije "Puls Srbije" ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

"Preliminarni podaci o uštedi - 56% domacistava 1,87 miliona potrošilo je manje električne energije u odnosu na oktobar 2021/22. Polovina njih ostvarila je najveci popust od 40"%, započela je razgovor Dubravka Đedović Handanović, iznoseći najbitnije vesti.

- Kada se to poredi sa prošlom godinom, znači da imamo veći broj građana koji troše manje i koji ostvaruju popust na svom računu za struju - rekla je i naglasila:

- Štednja je samo usvajanje dobrih navika. Za početak treba da isključimo svetlo u prostoriji u kojoj ne boravimo. Cena struje i gasa je među najjetftnijim u Evropi. Građani sa minimalnim penzijama imaju mogućnost na popust od oktobra - rekla je Đedović Handanović za Kurir TV.

Ona je živela u inostranstvu 15 godina gde je sve, kako je naglasila, drastično skuplje, ali dala je savet kako to ona štedi.

- Najjeftinija je ona energija koja se ne potršoši. Ja kuvam u ekspres loncu koji je najekonomičniji, zato su ga naše mame i bake koristile, a pre svega razmislite o tome da kuvate sa poklopljenom šerpom i neće vam trebati da palite aspirator, a proces kuvanja će se i nastaviti i kada ugasite ringlu. Rernu uključujte tik pred spremanje, pečenje... Bojler neka ne bude na maksimumalnoj temperaturi. Većina moje porodice je uvek vodila računa o struji. Meni lično je to ostalo od mojih roditelja, moja majka je palila bojler samo noću i to sam videla i u inostranstvu da svi vode računa o tome - rekla je Đedović Hadnanović.

05:32 MINISTARKA ENERGETIKE ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ ZA KURIR TV: Otkrila EKSKLUZIVNE podatke o uštedi Srbije: NEMA POVEĆANJA CENE ENERGENATA

Objasnila je da nema razloga da dođe do povećanja struje:

- Tržišne cene su uravnoteženije nego što su bile prošle godine. Nema razloga za brigu, ali treba, svakako da budemo obazrivi, zbog konflikta na Bliskom Istoku, ali sigurno je da je hidrologija bila jako dobra ove godine. Neće biti povećanja cene struje i energenata do 1.maja, za tim neće biti potrebe, to je zaključak ove revizije. Reforme koje smo sproveli do sada, daju rezultat - zaključila je ministarka Đedović Handanović.

Ispirčala je u kom pravcu će ići razvijanje elektroprivrede.

- Dobre stvari smo uradili, a mnogi su govorili da je sve zbog privatizacije, a ništa se nije privatizovalo, niti je u planu da se privatizuje. Biće lakše od kada je EPS postao akcionarsko društvo. Podstakli smo reforme unutar same kompanije, da bude efikasnija i produtkivnija. Plan restruktuiranja je započet. Trajaće narednih 6 meseci i treba da nam pokaže pravce razvoja. Moramo veći akcenat da stavljamo na obnovljive izvore.Uspeli smo da pokrenemo projekat izgradnje vetroparka i da temelji počnu da se postavljaju jako brzo. Treba razmišljati strateški, a to je pre svega ulaganje u nove proizvode i na svest zaposlenih - da ljudi shvate da i oni moraju da budu odgovorniji - rekla je i dodala:

- Treba ulagati u novu mehanizaciju, ali moramo svi zajedno, timski da radimo više. Gasna interkonekcija Srbija- Bugarska, biće još jedan izvor snabdevanja gasom, i to je jako važno. Mi se oslanjamo na gas iz Rusije, Balkanski tok koji je završen u pravom periodu, tik pred krizu u Ukrajini, a novi gasovod koji je dugačak 170 kilometara, od toga 109 ide kroz Srbiju - vredan je blizu 100 miliona evra - biće gotov ove nedelje - rekla je Đedović Handanović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:02 STRUČNJAK OTKRIVA DA LI SE POMOĆU PAMETNIH BROJILA MOŽE UŠTEDETI STRUJA: Omogćavaju dvosmerno merenje i precizniji su!