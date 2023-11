MINISTAR MALI: Biće još loših vesti za Đilasa i dobrih za Srbiju

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je dana da je Srbija postala vlasnik 100 odsto akcija kompanije Air Serbia, "kompanije koja je pre jedne decenije bila ruinirani nekadašnji gigant sa 400 miliona dolara duga, zbog čega joj je tada i bio neophodan pouzdan i siguran strateški partner."

- Srbija je zaključila finalni sporazum da država preuzme preostalih 16,42 odsto akcija Etihad Airways u Air Serbia, čime je kompanija u potpunosti prešla u vlasništvo države. I da, to jeste dobra vest za nas, što je Draganu Đilasu, lideru opozicije, iz mnogo razloga teško razumljivo. Prvo, jer ne znaju kako je to imati uspešnog nacionalnog avio prevoznika koji je deo nacionalnog identiteta, zapošljava 1.500 ljudi i pravi profit od oko 50 miliona evra, koliko se očekuje ove godine. Takodje, da, tada je svakako dolazak Etihada bila dobra vest jer ste uništili kompaniju do te mere da joj je trebala decenija da se oporavi od vašeg lošeg, nestručnog upravljanja - ističe ministar Mali i dodaje:

- Etihad ervejz je postao manjinski partner Air Serbia 2013. godine i u tom trenutku odigrao ključnu ulogu u njenoj transformaciji. To je nešto što ne bismo mogli da uradimo sami i na tome smo im umnogome zahvalni. I zato je tada to bila dobra vest. Sada idemo dalje, jer dalje možemo sami, a Air Serbia nastavlja da leti do preko 80 destinacija na 4 kontinenta. Etihad će dalje da se razvija u skladu sa svojim strateškim pravcem. A slika i prilika JAT-a je slika i prilika vaše vlasti. Stari Boinzi JAT-a i uništene fabrike. Danas letimo do 87 gradova širom sveta, nekada do jedva 33. I da, ponosni smo na našu nacionalnu avio - kompaniju, koja će do kraja godine prevesti četiri miliona putnika. Letimo direktno i na daleki istok, i na zapad, imamo sve veću flotu aviona, pozicionirani smo kao lider u regionu. Sve su to dobre vesti. Za Srbiju. Ne i za Djilasa. Neka se on spremi za još loših vesti po njega 17. decembra - zaključuje ministar.

Kurir.rs