INVESTIRAĆEMO U SVIM GRADOVIMA I LOKALNIM SAMOUPRAVAMA: Ministar Mali ugostio generalnog sekretara Međunarodnog biroa za izložbe

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali razgovarao je danas sa generalnim sekretarom Međunarodnog biroa za izložbe (Bureau International des Expositions – BIE) Dimitrijem Kerkentzesom koga je upoznao sa planovima i dinamikom radova na izgradnji objekata i infrastrukture za specijalizovanu izložbu EKSPO 2027. čiji će Srbija biti domaćin.

Mali je rekao da je imao priliku da ugosti generalnog sekretara Međunarodnog biroa za izložbe, upravo one organizacije koja nam je dodelila da budemo domaćini EKSPO 2027. To je velika čast i pobeda naše zemlje i svih građana. Pobedili smo jednu Ameriku, Argentinu, Španiju, Tajland. U toj oštroj konkurenciji dobili smo mogućnost da predstavimo sebe i Dimitri Kerkentzes došao je u Srbiju da obiđe radove s obzirom na to da su radovi na EKSPU, novom Nacionalnom stadionu već krenuli i da vidi kako teku pripreme.

Mali je podsetio da je već usvojen zakon koji se odnosi na organizaciju EKSPA, a osnovano je i Koordinaciono telo koje se bavi organizacijom ovog događaja.

Ogroman značaj se pridaje tome jer ćemo 2027. godine biti domaćini najvećeg svetskog događaja te godine. Očekujemo tri miliona posetilaca i preko milijardu evra direktne i indirektne koristi za našu zemlju, istakao je Mali.

On je dodao da za građane Srbije to znači dodatne investicije.

"Kao što je predsednik Aleksandar Vučić najavio investiraćemo u svim gradovima i lokalnim samoupravama – u kanalizacione mreže, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, ali takođe i u fasade, autoputeve, brze saobraćajnice, u sve ono što podiže kvalitet života građana i što nam omogućava da se predstavimo na najbolji mogući način 2027. godine“, rekao je on.

Mali je rekao da Srbija pobeđuje u onome u čemu do sada nije pobeđivala a to je ekonomija i to u konkurenciji sa mnogo većim i razvijenijim zemljama na svetu.

Generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe (Bureau International des Expositions – BIE) istakao je da mu je veliko zadovoljstvo da poseti Srbiju sada kada je naša zemlja i zvanično izabrana kao organizator ove izložbe.

On je čestitao predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi Srbije i građanima na neverovatnoj kampanji koja je urađena da bi se dobila organizacija ove izložbe.

"Na početku smo odličnog EKSPO projekta i srećan sam da vidim da je Srbija pobedila. Radilo se od samog početka, iza ovoga stoji vredan rad čitave Vlade. Ovde sam prvi put da vidim progres koji je već napravljen, da ponudim podršku od strane BIE“, rekao je Kerkentzes.

On je istakao da je želja svih uspešeno održavanje manifestacije i da to bude nezaboravan događaj.

"Nemam sumnje u uspeh ove izložbe, ispred nas je puno posla, ali sam uveren da će ovo biti nezaboravni događaj ne samo za Evropu i region, već i za ceo svet i radujem se zajedničkom radu sa ministrom Malim kako bi učinili ostvarivim ovaj projekat za sve nas“, naglasio je on.

Ministar Mali je nedavno posetio gradilište EKSPO 2027 u Surčinu gde su već započeti pripremni radovi na izgradnji objekata. Na tom mestu gde će biti EKSPO izložba, gradiće se osim izložbenih hala i Nacionalni fudbalski stadion i 1.500 novih stanova.

Radovi se odvijaju predviđenom dinamikom kako bi sve bilo završeno do kraja 2026. godine.

