- To je događaj dva ili tri puta veći od najvećih događaja koji su se desili u ovom region, a to su Zimske Olimpijske Igre održane 1984. u Sarajevu i Univerzijade održane kod nas 2009. godine. Jedno od osnovnih infrastrukturnih nasleđa biće novi sajam u Beogradu koji će u smislu izložbenog kapaciteta biti duplo povećan. Veoma je važno i to što je do sada učešće potvrdilo preko 100 zemalja, i to što će Srbija u periodu od 15. maja do 15. avgusta 2027. biti centar ekonomskih dešavanja. Nakon završetka izložbe, bitno je naglasiti da će čitav kompleks u smislu izložbenog potencijala biti veći od postojećeg Sajma u Beogradu. Pored toga, tu je Tematska zona koja ostaje nacionalni paviljon, inače visok 49 metara i veličine 20.000 kvadrata. Tu su i tri tematska paviljona, prostori muzejsko-galerijskog tipa, a tu je i Auditorijum, koji sa prostorom za 3.500 učenika podseća na Sava centar, kao multifunckionalni objekat. Pored toga, tu je i 1.500 stanova, tj. smeštajnih jedinica, koji će tokom izložbe predstavljati EXPO selo i prostor namenjem gostima. Privremena zona za vreme EXPO-a se projektuje na način da se sastavi i rastavi, a da se nakon toga od tih paviljona naprave škole, vrtići, 14 igrališta i više od 20 sportskih hala za škole, što kompleks čini nasleđem koje je 100 odsto isplanirano i za kasnije korišćenje - kaže Dušan Borovčanin, direktor EXPO 2027.