SRBIJA JE PO OVOME REGIONALNI FENOMEN: Dućani i dalje "brišu patos" sa supermarketima! Evo kako mali trgovci pobeđuju velike lance

Veliki trgovinski lanci zauzeli su najveći deo tržišta u regionu. U nekim susednim zemljama drže više od dve trećine maloprodaje. U Srbiji, iako su veliki evropski lanci već godinama prisutni, još uvek nisu uspeli da preuzmu više od polovine tržišta.

foto: EPA/WAEL HAMZEH

Ako ste mislili da je upliv stranih marketa "obrisao patos" sa malim trgovinama, debelo ste se prevarili. Iako podaci govore da male prodavnice u regionu polako dobijaju status "relikvije", srpski dućani odolevaju silama krupnog kapitala, zadržavajući za sebe gotovo polovinu ovog tržišta.

Prema analizi Bloomberg Adria, na tržištu maloprodaje u Srbiji prisutni su veliki lanci supermarketa, ali i veliki broj malih prodavnica. Iako stručnjaci najavljuju da će doći do konsolidacije tržišta, najveći maloprodajni igrači drže tek 46% tržišta.

Analitičar Bloomberg Adria Andreja Kneza ocenjuje da je potrebno vreme kako bi se srpsko tržište "konsolidovalo".

- To znači da je prvenstveno to neki razultat nekakvog nasleđa pređašnjih vremena, drugim rečima tržište se još nije uspelo konsolidovati sa nekim većim igračima, međunarodnim igračima, i možemo očekivati da će kroz neki period, to će trajati, ali će kroz neki broj godina to tržište konsolidovati. Ne možemo reći da je to kratki rok, to će trajati - ističe Knez.

Benefiti konkurencije

Prema predstavljenim podacima, pet trgovačkih lanaca u Srbiji drži ubedljivo najmanji procenat tržišta u regionu - 46 odsto. Potpuna suprotnost u odnosu na Sloveniju gde veliki lanci pokrivaju 81 odsto udela na tržištu. U Hrvatskoj pet najvećih igrača "drže" dve trećine tržišta, dok u BiH više od polovine tržišta drže svega dva trgovinska lanca.

Analitičar Bloomberg Adria Andreja Knez smatra da je upliv "velikih igrača" dobar za tržište, ali i za potrošače.

foto: Shutterstock

- Konkurencija je uvek dobra, i za one koji prodaju jer ih podstiče da se unapređuju. Dobra je za kupce jer samim tim se njima nude uvek atraktivnije cene - zaključuje analitičar Bloomberg Adria.

Podaci o maloprodaji govore o navikama stanovništva, ali i o demografskoj slici, kaže za Euronews Srbija Miladin Kovačević iz Republičkog zavoda za statistiku.

Miladin Kovačević foto: Kurir

- Mislim da je to dobro što ima malih trgovina jer mislim da to iziskuje proces koji nije tako dobar - a to je starenje stanovništva. Ja verujem da sada naši stariji građani, mislim bake i deke, radije idu u neku malu prodavnicu u komšiluku nego što zalaze u velike lance da bi kupili osnovne potrebe - ističe Kovačević.

Mali trgovci otporniji na krizu

Iako stručnjaci okrivljuju velike trgovinske lance za podsticanje inflatorne krize u svetu, jer neopravdano podižu marže u maloprodaji, profesor Ekonomskog fakulteta Zoran Bogetić kaže za Euronews Srbija da mala i srednja trgovinska preduzeća imaju mogućnost da najbolje iskoriste period inflacije i nestabilnosti.

- Oni diktiraju rekao bih u nekim manjim lokalnim zajednicama zapravo ključne trgovinske trendove, tamo gde se ne isplati da dođu veliki trgovinski lanci, ili gde oni međusobno pariraju, oni imaju jednu konkurentsku prednost koja se zove veća lokalizacija, bolji odnos sa lokalnim dobavljačima, forsiranje rekao bih onoga što je domaćeg karaktera - zaključuje Bogetić.

Iako su, prema rečima Bogetića, male i srednje trgovine u goroj pregovaračkoj poziciji, za razliku od "velikih", mali trgovci se brže prilagođavaju u kriznim situacijama.

Kurir.rs/ Euronews Srbija