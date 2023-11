"Inflacija u oktobru je prema proceni iznosila 8,5 odsto", rekao je Siniša Mali, potpredsednik vlade i ministar finansija.

- To znači da je sa 10,2 odsto u septembru, inflacija je u oktobru pala na 8,5 odsto, mnogo brže od očekivanog. To je sjajna vest i želim da čestitam građanima Srbije, jer je to veliki uspeh svih nas - kazao je Mali tokom obilaska nove zgrade Centrale Poreske uprave u Zemunu.

A ovog jutra, za gledaoce jutarnjeg programa Kurir televizije, ministar finansija Siniša Mali razgovarao je sa našim reporterom Nikolom Vujovićem.

Najbitnija vest je, kako je istakao Mali za jutarnji program "Redakcija", ta da je inflacija pala na 8,5 odsto.

- To je za nas najvažnija vest, 8,5 inflacije u oktobru, to smo očekivali kasnije i zato je već sad veliki uspeh. Zbog toga sam i došao da vidim kako ide akcija, "Bolja cena" kojoj su se svi prethodno smejali. One su i doprinele da se inflacija ubrzano smanjuje, naravno, mi i dalje kontorlišemo sve cene, posebno osnovnih životnih namirnica, kao i cene struje, gasa... Sve te mere preduzeli smo zajedno, jer nam je problem inflacije bio najveći, a bio je izazvan kovidom i krizom u Ukrajini - rekao je Mali.

04:57 DOŠAO SAM DA VIDIM KAKO IDE AKCIJA I DA NEŠTO DORUČKUJEM Siniša Mali uživo za Kurir TV: Svi su se smejali, a POGLEDAJ SAD!

Naglasio je da sve ide ka boljitku u Srbiji.

- Mi u ovom trenutku rastemo. Veliki broj ekonomija je u negativnom rastu, kada pogledate naše tržište rasta i javni dug, sve je pod kontrolom, prosek evrozone je 90 odsto. Svaki od tih indikatora je dobar. S ovom velikom vešću sa inflacijom od 8,5 odsto, u novembru i decembru, nadam se da će biti još niža. Sigurno dolazimo do inflacija koje su uobičajene i normalne - ispričao je Mali.

Koliko pad inflacije utiče na platežnu moć građana, upitao je Vujović.

- Podižemo plate i penzije već par godina unazad. Ako sam govorio da će inflacija biti 4,5 odsto, od prvog januara sa podizanjem, rast penzija biće 14,8 odsto, i to je sada daleko iznad niova inflacije. Plate u javnom sektoru 10 odsto, opet su daleko iznad nivoa... Samo su penzije porasle 56,1 odsto! Stvarni dohodak građana smo uspeli da sačuvamo. Sigurno pobeđujemo, jer su svi ostali indikatori stabilni i jaki, uprkos nikada većoj globalnoj krizi... - rekao je Mali, koji je na kraju rekao da je i sam došao da "nešto kupi i doručkuje".

Kurir.rs

