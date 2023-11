METAR DRVA U OVOM MESTU VEĆ OD 4.000 DINARA, A NA JUGU SRBIJE OD 5.000 DINARA! Ljudi samo šeruju oglase: Cene prepolovljene (FOTO)

Potražnja za ogrevnim drvetom je pala, mnogi građani su se već pripremili za zimu koja je pred nama, te su tako i cene ove vrste ogreva počele da padaju u pojedinim mestima u Srbiji.

Početkom leta kubik ogrevnog drveta je u zavisnosti od drveta i mesta koštao od 6.000 dinara pa naviše. Kubik u Beogradu je koštao oko 10.000 dinara, a sada je sudeći po oglasima prodavaca cena znatno pala.

Sada se na periferiji Beograda, u Borči na primer, metar drva može naći i za znatno manje para i to već od 4.000 dinara pa do do 7.500 za kubik.

Mnogi građani koji nisu na vreme obezbedili ogrev oduševljeni su novim cenama jer smatraju da su uštedeli, a i vreme ih je poslužilo jer je do sam kraj oktobra u pojedinim krajevima bilo čak do 25 stepeni Celzijusovih.

Tako se na oglasima na Fejsbuku mogu videti ponude prodavca drva za već od 4.000 dinara koliko na primer kubik košta u Opovu.

- Drva topola topola na prodaju cena 4.000 dinara metar - navodi se u oglasu.

Cena drva je pala i na jugu Srbije tačnije u Vlasotincu gde kubik može da se nađe od 5.000 dinara.

- Prodavci drva su u problemu. Mnogi od njih ne mogu da prodaju. Mnogi su se na vreme obezbedili, a sada kako bi možda privukli mušterije koji treba da dokupe ogrev spustili se cenu od 1.000 do 2.000 dinara u zavisnosti od vrste drveta. Bagrem se na primer može naći za 5.000 dinara i to da prodavac doveze drva na adresu kupca. Inače, pored puta se sigurno mogu naći i jeftinija - kaže prodavac drva V. M.

Korisnici društvenizh mreža s oduševljenjem šeruju oglase sa povoljnijim ponudama, a sudeći po nekim cena drva je u pojedinim krajevima prepolovljena.

