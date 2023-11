VUČIĆ: Ukupan nivo investicija do kraja oktobra je više od 3 milijarde evra, probaćemo da svoj deci OBEZBEDIMO LEČENJE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je ukupan nivo investicija u Srbiji do kraja oktobra više od 3 milijarde evra.

- Imam važnu vest. Nisu ljudi ovde da slušaju kako se osećam ja ili moji roditelji, već da im kažem, ukupan nivo investicija zaključno sa 31. oktobrom iznosi 3, 7 milijardi evra, što je za 7 odsto više nego prošle godine, koja je bila rekordna - naveo je Vučić.

On je najavio i pomoć države za korisnike socijalne pomoći i korisnicima tuđe nege i brige.

- Korisnici socijalne pomoći i tuđe nege i brige dobiće po 10.000 dinara - naveo je on.

Podsetio je i na dolazak novog investitora u Niš.

- Mi smo ovde zbog ljudi. Oni su suštinski naša snaga - kazao je Vučić.

Vučić kaže da mu je svaki dan po nekoliko puta svega dosta, ali da je najponosniji što je predsednik Srbije i što vidi rezultate.

- Fabrika, hotela, auto-puteva i puteva, pruga, bolnica... Oni to neće moći da okreče. Sve što je u naše vreme izgrađeno je nešto čime će i moja deca i moji unuci moći da se hvale. Od nas političara beže kao od kuge. Ali kad pomognete nekom detetu i obezbedite mu lečenje, nikada, posebno majkama nije teško da kažu:"Hvala". E tada vam krenu suze na oči. Tome ću da se posvetim, da probamo da svoj deci obezbedimo lekove i da lečimo sve bolesti. Možda ćemo biti jedina zemlja koja će da leči sve bolesti. Za to će nam biti potrebno još mnogo para, ali to treba da bude naš cilj - kazao je Vučić.

Kurir.rs