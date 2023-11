OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko će narednih 7 dana koštati dizel i benzin

svakog petka do 15 sati

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine objavilo je danas nove cene goriva i one će važiti do narednog petka.

Kako je objavljeno, litar evrodizela će do narednog petka na pumpama koštati maksimalno 210 dinara za litar, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 182 dinara za litar.

Podsetimo, u nedelji za nama dizel je bio 212 dinara za litar, dok je benzin koštao 182 dinara po litru.

Nove cene se objavljuju svakog petka do 15 časova.

Stručnjaci upozoravaju: cena nafte može skočiti do 250 dolara

Ako rat između Izraela i Hamasa eskalira u globalni sukob, cene nafte će skočiti na trocifrenu cifru, a globalna ekonomija će izgubiti 2 biliona dolara, piše "Njujork tajms", pozivajući se na glavnog ekonomistu EY-Parthenon (deo britanske konsalting grupe Ernst & Young) Gregori Dako.

Ekspert smatra da bi u najgorem slučaju eskalacija na Bliskom istoku mogla da dovede do povećanja cene nafte na 150 dolara za barel (trenutno se prodaje za 85,36 dolara po barelu).

Bank of America veruje da će moguća eskalacija koja uključuje Iran dovesti do skoka cena nafte na 120–130 dolara po barelu. Ako se globalne zalihe smanje, na primer, za dva miliona barela, cena može da pređe 150 dolara, a ako se Ormuski moreuz (koji povezuje Persijski zaliv na jugozapadu sa Omanskim zalivom na jugoistoku) zatvori za tankere, može porasti i do 250 dolara za barel.

(Kurir.rs)