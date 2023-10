MINISTAR GORAN VESIĆ: Osim izgradnje autoputeva radi se i rekonstrukcija regionalnih puteva!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas završne radove na signalizaciji Bavaništanskog puta i najavio da će Pančevo biti i obilaznicom povezano sa auto-putem prema Nišu i Novom Sadu.

- Vidite, osim izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica, mi se bavimo i rekonstrukcijom regionalnih puteva koji nisu toliko vredni kao autoputevi, ali su značajni za građane - kazao je on.

Vesić je naglasio da je takav put konkretno Pančevo - Bavanište dužine 6,1 kilometar i širine 7,1 metara veoma prometan i frekfentan.

foto: Foto: MGSI

Njegova rekonstrukcija, kako je naglasio je bila veoma važna jer je on jedina veza Podunavskog i Južnobanatskog okruga, odnosno Pančeva i Kovina sa Smederevom i Požarevcem.

- Čestitam kompaniji koja je izvodila radove, jer su to radili pod saobraćajem i zaista su dobro uradili put. Ostalo je još 1,6 kilometara da se uradi do gornjeg sloja asfalta i da se završi obeležavanje - kazao je Vesić.

Ministar je najavio da će u narednom periodu biti rekonstruisan i most koji se nalazi na tom putu kao i da će se prema Smederevu sledeće godine takođe raditi rekonstrukcija puta.

- Najznačajniji projekat za Pančevo kada su u pitanju putevi je sektor C, a to je veza između Bubanj potoka i Pančeva, čime će konačno biti završena obilaznica oko Beograda. Tu imamo dva tunela, a eksproprijacija do petlje Boleč je maltene završena - kazao je Vesić.

foto: Foto: MGSI

Kako je naveo radiće se i železničko drumski most na Dunavu dužine oko dva kilometara same konstrukcije i to su dva najznačajnija objekta na sektoru C odnosno obilaznice koja će omogućiti Pančevcima i svima koji dolaze iz ovog kraja Banata da se priključe na auto-put Niš Beograd.

Vesić je naglasio i da će kada se završi sektor C dati nalog za projektovanje sektora D, a to je veza Pančeva pa sve do novog mosta kod Batajnice i tada će Pančevo dobiti još jednu obilaznicu na auto-put prema Novom Sadu.

foto: Foto: MGSI

Ministar je najavio i da će se sledeće godine raditi rekonstrukcija puta Pančevo - Beograd i da se rade pripreme da se veoma brzo krene sa ugovaranjem Beogradske gradske železnice, koja će biti kompatibilna sa metrom i trebalo bi da poveže sve beogradske prigradske opštine sa metrom, odnosno Lazarevac, Sopot, Barajevo, Mladenovac, Obrenovac i Surčin.

- U okviru Beogradske gradske železnice predviđeno je da bude uključeno i Pančevo, što znači da će Pančevo imati jedinstvenu kartu, što je veoma važno. Imaćemo gradske vozove koje će ići na 20, 25 ili 30 minuta kako već bude dinamika, što jeste suština gradskog voza, što će onda potpuno promeniti način života ljudi u Pančevu, jer sve više ljudi iz Pančeva radi u Beogradu i obratno - naglasio je Vesić.

foto: Foto: MGSI

Prema njegovim rečima, tako će biti vezana i Pazova.

- Postoji još jedan projekat koji se nadam se da kreće sledeće godine. To je pruga koja iz Pančeva ide kroz Banat, prema Zrenjaninu i Kikindi, sve do Subotice i ona treba da bude zajedno sa našim kineskim partnerima modernizovana za brzinu od 120 kilometara na sat - kazao je Vesić.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović kazao je da je putni pravac Pančevo - Bavanište najopterećeniji i da su se ljudi koji prolaze tuda često susretali sa velikim gužvama i infrastrukturom koja nije bila na zadovoljavajućem nivou.

- Čestitam kompaniji koja je izvodila ove radove u teškim uslovima obzirom na veliki intenzitet saobraćaja, ali smo ipak uspeli da u veoma kratkom roku dobijemo rehabilitovanu saobraćajnicu i zaista danas se kretati njom je zadovoljstvo - kazao je on.

Prema Stevanovićevim rečima, Grad Pančevo je pre tri godine ugovorio projekat javno-privatnog partnerstva vezanog za rekonstrukciju i rehabilitaciju ulica i do sada je rekonstruisano negde oko devedeset kilometara puteva i preko 120 ulica.

"Nastavljamo da radimo i u 2024. godini u planu je da nastavimo sa rekonstrukcijom novih devet ulica", kazao je on.

Gradonačelnik je istakao i da je sektor C obilaznice oko Beograda, "decenijski san Pančevaca, da dobiju direktan izlaz na auto-put".

Kurir.rs