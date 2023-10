DAMIR IZ BANKE UPLATIO SKIJANJE: Šef ga nije pustio, on otvorio bolovanje! Ovako je uhvaćen, dobio otkaz a onda i debelu odštetu

Menadžer u poznatoj banci dobio je otkaz nakon što je otišao na skijanje u Francusku premda mu nije bio odobren traženi godišnji odmor.

Na skijanje je otišao početkom januara, a banka je za njim poslala privatnog detektiva. Na kraju je sve završilo na sudu, a sudija je ove nedelje odlučila da otkaz nije zakonit te naložila banci da menadžeru isplati 14.240 evra odštete te da mu pokrije 1.500 evra troškova.

Damir navodi kako je skijanje u Val Torensu u celosti uplatio još u novembru, ali mu je nadređena osoba sredinom decembra rekla kako mu godišnji nije odobren. On je, međutim, 5. januara odlučio da ode na skijanje te da se 8. januara vrati kako mu uplata ne bi skroz propala,piše Danica.hr.

"Nije se razboleo"

Ali 8. januara je morao da otvori bolovanje, a 10. januara je završio na hitnom bolničkom lečenju u Albervilu, odakle je hitno premešten u bolnicu u Šamberiju zbog koronarografije. S bolničkog lečenja otpušten je 15. januara, nakon čega se vratio u Hrvatsku.

foto: Shutterstock

Banka mu je ipak uručila vanredni otkaz, i to nakon što je uprava "primila detektivski nalaz iz kog je vidljivo da je Damir, uprkos neodobrenom godišnjem odmoru, realizovao planirano privatno putovanje u Francusku".

"On se uopšte nije razboleo, a svakako se nije razboleo 7. januara jer je taj dan proveo na skijalištu, već je u pozadini svega to da je on realizovao svoj plan da u razdoblju za koje je uplatio privatno putovanje, bez obzira na obavezu rada, otputuje i odmara se.

Nakon što je saznao da je banka inicirala kontrolu njegovog bolovanja, na samom putovanju u Francuskoj počeo je da prikuplja medicinsku dokumentaciju kojom je nastojao da dokaže opravdanost svog bolovanja.

"Formalno otvaranje bolovanja od strane porodične doktorke koja je u Zagrebu, a on u Francuskoj, nije ni od kakvog pravnog značaja. Osporavamo i verodostojnost medicinske dokumentacije dostavljene uz tužbu", rekli su predstavnici banke na sudu.

Kažu kako nije "logično ni životno uverljivo da bi Damir putovao na skijalište u Francusku, koje je udaljeno 1.009 kilometara od Zagreba, autobusom samo na vikend, a nije dostavio ni voznu kartu, koju je trebalo da ima ako je stvarno imao nameru da se vrati u Zagreb do 8. januara".

Ilustracija foto: Shutterstock

Dali su mu, ističu u banci, mogućnost iznošenja odbrane na sastanku 19. januara, ali on odbranu na predmetnom sastanku nije iznosio, već je rekao da će to učiniti posle, kad prikupi svu potrebnu dokumentaciju.

Damir je naglasio da je prve znakove viroze na skijanju osetio 7. januara nakon 13 sati. Dobio je visoku temperaturu te mu partner, koji je medicinske struke, nije dao da putuje autobusom u Zagreb.

Zadiranje u privatnost

"Otišao sam do lokalnog lekara u Val Torens, koji me je odmah vozilom hitne uputio u bolnicu na odeljenje intenzivne nege, a sutradan sam premešten u veću bolnicu u Šamberiju radi koronarografije gde je na kraju utvrđeno da sam boraveći na planini razvio visinsku bolest", branio se Damir.

Sudija je na osnovu medicinske dokumentacija zaključila kako Damir "nije zloupotrebio bolovanje u razdoblju od 8. do 18. januara, a što je bio razlog za donošenje vanrednog otkaza ugovora o radu".

Takođe, "angažovanje privatnog detektiva za praćenje u njegovo privatno vreme te u razdoblju u kojem on obavlja rad i nije privremeno nesposoban za rad ocenjuje se neopravdanim i preteranim zadiranjem u privatni život".

Ovonedeljna presuda nije pravosnažna i banka na nju može da se žali u zakonom predviđenom roku.

Kurir.rs/Telegraf/Danica.hr

Bonus video:

00:31 JA KAO DIREKTOR NE MOGU DATI OTKAZ AKO NEKO ZLOUPOTREBI BOLOVANJE Stojanović: Više nema priče za one koji su to radili