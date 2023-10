MALI: Dobio sam Đilasa na sudu koji je potvrdio presudom da je u redu što sam ga nazvao lopovom

- Na suđenju o kome ste imali priliku da čujete, navodno ja sam nešto jaukao i da sam se žalio, a ja pobedio. Kaže pravosudna presudna, tačno 15. septembra prošle godine sam naplatio sve sudske troškove od Dragana Đilasa. Tu se navodi: odbija se kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca Dragana Đilasa kojim je tražio da se obaveže tuženi Siniša Mali da tužiocu na ime nematerijalne štete u vidu duševnih bolova, povrede časti i ugleda, isplati određeni iznos. Gde sam ja rekao i označio tužioca kao osobu koja krade. Da sam ja rekao da je Dragan Đilas lopov i da krade. Dragan Đilas me je tužio i sud je presudio u moju korist - rekao je Mali. On je naveo da je otišao u sud i argumentovano pokazao sve spise i dokumente. - Toliko o tome ko je u pravu. I toliko o tome kakav sam bio onakav ili ovakav. Što se tiče tih suđenja, kao što vidite dođem, argumentovano, pokažem sve spise i dokumente. Sud presudi da sam u pravu i još naplatim novac od Dragana Đilasa - rekao je Mali. Mali je dodao da je, verovatno, on izuzetak kada je reč o ljudima koji su nešto dobili od Đilasa. - Možda sam retka osoba koja je nešto naplatila od Đilasa jer je on uglavnom naplaćivao od građana Beograda i Srbije. Pravosudna tužba Dragana Đilasa, ja pobedio, uplaćen novac na račun 15. septembra, gde je sud rekao da nikakav problem nije i da je u redu što sam ga ja nazvao da je lopov - rekao je on. Računao sam i došao do toga koliko je novac otišao u džepove Đilasa pa smo izračunali da je to bio 619 miliona evra tokom godina koliko je bio na vlasti.

- Prihodovao je 80 evra svakog minuta tokom godina kojih je bio na vlasti - naveo je Mali.

Kurir.rs