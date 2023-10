GRAĐANI U GSP PRIMETILI NOVI UREĐAJ, ALI NIJE VALIDATOR: Evo čemu zapravo služi i kako se koristi! Ovih 5 KORAKA morate znati FOTO

Beograđane koji koriste gradski prevoz poslednjih dana je zbunio novi aparat koji se nalazi u blizini vozača, na prvim vratima pri ulasku u vozilo. Mnogi su pomislili da su se u vozila javnog gradskog prevoza vratili validatori, ali to ovde nije slučaj. Validatori su prošlost, a ono što je novo, to je mogućnost plaćana karte platnom karticom. Ovi uređaji upravo za to i služe.

Iz Grada Beograda rekli su da je u toku postavljanje uređaja za plaćanje karata za korišćenje javnog prevoza putem platnih kartica, te da je do sada postavljeno više od 400.

Plan je, kako navode, u narednom periodu bude postavljeno 1.000 ovih uređaja na najfrekventnijim linijama javnog prevoza. Plan je, dodaju, da aparati za plaćanje putem platnih kartica budu postavljeni u svim vozilima javnog prevoza u Beogradu.

Kupovina bilo kojom karticom, nema nikakvog kontakta sa vozačem

Svrha uređaja je, kako su pojasnili iz Grada, kupovina karata u vozilima javnog prevoz bilo kojom platnom karticom.

Naglasili su i da putnici neće imati nikakav kontakt sa vozačem, a da su uređaji postavljeni iza ili pored njega, u zavisnosti od tipa vozila.

Korišćenje aparata je jednostavno - putnici na uređaju biraju željenu kartu i zonu, a po izvršenom plaćanju karticom dobijaju papirnu kartu koju otcepljuju. Važno je napomenuti, da se kartica prinosi na označeni narandžasti deo uređaja, a ne na displej.

Prilagođeni i strancima

Uređaji su prilagođeni i turistima, jer na njima postoji opcija da se prebaci na engleski jezik, kako bi i stranci mogli da kupe kartu u prevozu.

Kako radi plaćanje vožnje kreditnom karticom, u pet koraka 1. Na displeju odaberete kartu koju želite foto: Grad Beograd 2. Za plaćanje platnom karticom pritisnite plavi krug ispod kojeg piše POS foto: Grad Beograd 3. Na narandžasti deo uređaja prislonite platnu karticu foto: Grad Beograd 4. Nakon što ste uspešno platili, vaša karta će biti odštampana foto: Grad Beograd 5. Otcepite papirni deo koji izađe iz uređaja, to je vaša karta. Čuvajte je u slučaju kontrole foto: Grad Beograd

