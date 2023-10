MINISTAR GORAN VESIĆ O STANICI PROKOP: Ostvarujemo projekte koje decenijama niko nije hteo ni znao da završi!

Železnička stanica Prokop, koja je planirana još pre pola veka, projektovana je kao jedna od najmodernijih u Evropi, kroz nju sada prilazi 875.000 ljudi mesečno, a projektovana je za čak 1,2 miliona putnika na mesečnom nivou, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

- Gradonačelnik Branko Pešić objavio je 4. decembra 1970. godine da će Beograd dobiti novu železničku stanicu a 1972. godine Beograd je doneo odluku da nova železnička stanica bude na Prokopu. Projekat nove stanice usvojen je 1974. godine a radovi su počeli 1977. godine sa planom da se završe do 1979. To se nije desilo, zbog ekonomskih problema u zemlji, i morali smo da sačekamo 2023. godinu da bude zavšrena. To samo govori da uspevamo da ostvarimo projekte koji su na čekanju po 20, 30, 50 godina - rekao je Vesić.

Kako je rekao, napadi na aktuelnu vlast u vezi Prokopa dolazili su od onih koji dok su bili na vlasti nisu uradili ništa na realizaciji tog projekta.

- Kroz Prokop prođe 875.000 ljudi mesečno, a planirana je za 1,2 miliona. Kako budemo imali više vozova, imaćemo i više putnika i Prokop će biti sve promentniji - rekao je Vesić.

Podsetio je da se uveliko gradi brza pruga Novi Sad – Subotica, od 108 kilometara, koja će biti završena do kraja naredne godine, nakon čega će se od Beograda do Subotice putovati samo sat i 10 minuta.

Gradiće se brza pruga do Niša, uz pomoć granta EU od 610 miliona evra, kojom će se putovati 100 minuta od Beograda. Izgradnja je podeljena u tri deonice.

Ministar je najavio da će u januaru biti raspisan tender za nadzor za sve tri deonice, u maju ili junu tender za gradnju druge i treće, a do kraja narednr godine i za prvu deonicu.

- Pregovaramo, zajedno sa Severnom Makedonijom, sa EU za sredstva kojima bi se gradio nastavak brze pruge do Skoplje, a razgovaramo i sa bugarskim prijateljima, da mimo pruge Niš – Dimitrovgrad ka toj zemlji, gradimo novu trasu brze pruge od Niša prema Sofiji - rekao je Vesić.

Napemenuo je da je završena i projektna dokumentacija za obnovu deonice Valjevo – Vrbnica, na pruzi Beograd – Bar, u dužini od 210 kilometara, te da u narednim mesecima sledi odluka o rekonstrukciji.

Podsetio je da je u Kini potpisao tri sporazuma, od kojih se jedan odnosi na kupovinu pet brzih vozova, ističući da će oni zadovoljavati sve evropske standarde.

Druga dva sporazuma, odnose se na dva autoputa, ukupne dužine oko 300 kilometara – autoputa Beograd – Zrenjanin - Novi Sad ibrze saobraćajnice Bački breg – Nakovo, odnosno do Srpske Crnjr.

- Autoput Beograd – Zrenjanin – Novi Sad će potpuno promeniti način života u Banatu, koji je dugo bio infrastrukturno zapostavljen. Vreme je da se to promeni. To će omogućiti više investicija, radnih mesta i bolji život za ljude u tom delu Srbije - rekao je Vesić.

Naveo je da ništa manje važna nije ni brza saobraćajnica Bački Breg – Srpska Crnja, odnosno do Srpske crnje, koja će biti duga 186 kilometara i biće najbrža veza Rumunije sa Mađarskom i zapadnom Evropom.

Vesić je naveo da je najvažniji sporazum potpisan u Kini onaj o slobodnoj trgovini sa tom zemljom, koji će otvoriti tržište Kine za srpske proizvode, i koji će Srbiju učiniti privlačnijom stranim investitorima, budući da će bez carina moći da izvoze robu proizvedenu u Srbiji na kinesko tržište.

Ministar je ukazao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedan od najpopularnijih stranih političara u Kini, što je bilo vidljivo i u poštovanju koju mu je kineski predsednik ukazao.

- Bili smo ponosni što smo deo delegaciie koja je tako dočekana. Jasno se vidi da Kini znači prijateljstvo Srbije, da ga ceni i zahvalni smo im što omažu naš ekonomski razvoj. Kina je možda i jedina Velika sila koja nema nikave pretenzije i političe zahteve da se meša u untrašnju politiku Srbije, za razliku od drugih, i sa istoka i sa zapada, koji misle da mi treba da vodimo njihove ratove i da snosimo posledice zbog njihovih odluka. Kina nas nikada nije uslovljavala i zato smo zahvalni na podršci - rekao je ministar Vesić.

Kurir.rs