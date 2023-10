SRBIJA NA MREŽI VAŽNIH EVROPKSIH PUTEVA! Vesić: Ugovori iz Kine znače bolji život građana, Banat će dobiti novo lice!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da tri ugovora koje je potpisao u Kini, kao deo delegacije predvođene predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, donose bolji život građanima, jer omogućavaju nastavak saobraćajnog povezivanja zemlje, te dodao da će sa dve nove saobraćajanice – „osmeh Vojvodine“ i Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, sever Srbije a pre svega Banat dobiti novo lice i veći potencijal za razvoj.

Vesić je istakao da je skup „Pojas i put“ u Kini pokazao kakav ugled imaju Srbija i predsednik Vučič u svetu.

- Impresivan način na koji je dočekan predsednik Vučić i srpska delegacija kao i broj potpisanih sporazuma pokazuju ugled koji imamo kako naš predsednik, tako i naša zemlja. Srbija je mala zemlja kojoj je spoljna politika koju Vučić vodi obezbedila prijatelje i investicije - rekao je Vesić.

Pored ugovora iz oblasti infrastrukture, ukazao je na značaj sporazuma o slobodnoj trgovini, koji će doprineti da domaći privrednici slobodno pristupe tržištu Kine, ali i da strane kompanije dođu u Srbiju, jer će iz naše zemlje moći slobodno da trguju sa Kinom.

- Svi ovi sporazumi donose bolji život za građane i ravnomerni razvoj zemlje a to je poltika predsednika Vučića - rekao je Vesić.

Dva od tri sporazuma koja je ministar Vesić potpisao u Kini odnose se na gradnju brze saobrćajnice Bački breg – Srpska crnja, odnosno autoputa Beograd – Zrenjanin – Novi Sad.

- Izgradnjom ovih puteva na neki način ćemo se odužiti Vojvodini, a pre svega Banatu koji je bio saobraćajno, infrastrukturno i privredno zapostavljen. Putevi i pruge, znače investicije, bolji životni standard i privredni razvoj a to će ljudi iz ovog dela Srbije osetiti - napomenuo je ministar.

Pojasnio je da će saobraćajnica od Bačkog brega do Nakova, odnosno do Srpske crnje – „osmeh Vojvodine“, biti duga 186 kilometara, sa četiri trake, projektovana za brzinu od 100 kilometara na sat. Biće važna i za Mađarsku i za Rumuniju, jer će biti najkraća veza Rumunije sa zapadom Evrope, ali pre svega za ceo sever Vojovide, jer će povezati Vrbas, Kulu, Novi i Stari Bečej, Kikindu, Srpsku Crnju…

To je važno za razvoj privrede svih gradova. U Vrbasu će put proći pored industrijske zone. Vrbas i Srbobran će biti gradovi na dva autoputa... Ovime razvijamo sever zemlje“, naveo je Vesić.

Pored toga, gradiće se i autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, dužind oko 105 kilometara, koji će povezati četiri grada – Beograd, Pančevo, Zrenjanin i Novi Sad, i opštine Opovo, Kovačicu i Žabalja, dodao je ministar i najavio u budućnosti i gradnju brze saobraćajnice koja će povezati Zrenjanin i Novi Bečej.

- Bukvalno ćemo ceo Banat premrežiti putevima - podvukao je Vesić.

Dodao je da bi do kraja ove godine trebalo da bude završen projekat obnove pruge Pančevo-Zrenjanin-Kikinda-Subotica, za brzinu od 120 kilometara na sat, koja će biti elektrificirana.

- Ako tome dodamo da ćemo raditi put Beograd – Vršac ka rumunskoj granici, koji se sada projektuje, čitav taj deo Srbije će biti promenjen, omogućiće nove investicije, razvoj privrede, bolji život građana, koji će ostajati u svojim mestima i živeti od svog rada - kazao je Vesić.

On je ukazao da se treći ugovor iz Kine, u njegovom resoru, odnosi na nabavku pet kineskih brzih vozova, koji će biti isporučeni 2025, ističući da je ugovorna obaveza da svi budu usaglašeni sa evropskim standardima, odnosno imaće dozvolu Evropske agencije za železnice i moći će da se koriste u Evropi.

Podsetio je da će do kraja 2024. godine biti završena brza pruga do Subotice, što znači da će posle par meseci testiranja, građani od proleća 2025. godine moći da se za sat i 10 minuta brzim vozom prevezu od Beograda do Subotice.

Ubrzano se, dodao je, radi projektovanje brze pruge Beograd – Niš, kojom će se između dva grada putovati 100 minuta, navodeći da su u planu nastavak brze pruge do Skoplja, možda i od Niša do Sofije, kao i obnoba pruge do Šida, koja bi se nastavila dalje ka Zagrebu, Ljubljani, Veneciji ili Beču...

- To je budućnost Srbije, da se nalazi na mreži značajnih evropskih puteva i pruga i da bude, ne samo zemlja u koju se investira, već i koja je logistički centar ovog dela Evrope. Srećan sam i ponosan što sam deo svih ovih projekata i što ću jednog dana moći da kažem da sam učestovao u njihovoj realizaciji i bio deo politike Aleksandra Vučića, koja je promenila Srbiju - zaključio je ministar Vesić.

Kurir.rs