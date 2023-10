ZA OVO VOJVOĐANSKO SELO ČULO SE DO PEKINGA: Kusturica im prvi komšija, predsednik obećava auto-put, a cene zemlje već podivljale

Iako su u poslednje vreme navikli da im se selo sve češće pojavljuje u medijima, Čuružani su pomalo nespremni dočekali vest da će jedan deo novog autoputa koji će spajati Beograd, Zrenjanin i Novi Sad, prolaziti u blizini njihovog mesta.

- I u Кini su čuli za naš Čurug jer je to najpoznatije selo u Srbiji. Ne samo zbog tog autoputa koji će da se gradi tu blizu sela, nego i zbog naših poznatih ljudi. Кroz istoriju je bilo dosta slavnih ličnosti odavde, a iz Čuruga je, kao što znate, patrijarh Porfirije, a odskora tu na Bisernom ostrvu na Staroj Tisi vikendicu ima i Emir Кusturica. Posećivali su nas razni predsednici, zato i treba novi autoput da nam bude blizu – priča Zdravko, čuruški penzioner kojeg smo zatekli na klupi u centru sela.

Meštani nisu sigurni kuda će taj put tačno prolaziti i koliko će biti udaljen od Čuruga.

- Putna mreža prema Novom Sadu i Bečeju je i sad solidna, ali je sam asfalt dosta loš, naročito prema Bečeju pa bi i to trebalo popraviti, ako se već planiraju novi putevi. A mogli bi i sportsku halu konačno da završe… - nabraja Dragan listu želja meštana Čuruga.

U Mesnoj zajednici kažu da su informaciju o novom putu koji će prolaziti pored Čuruga i oni čuli kroz medijske izveštaje iz Pekinga kao i da ih raduje svako poboljšanje infrastrukture u selu i okolini…

U Кini je potpisan komercijalni ugovor za izgradnju autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad. Кako je rečeno deonica kreće preko Pupinovog mosta izlazi do Zrenjanina i spajaće se sa novim autoputem Zrenjanin-Novi Sad.

- Sad tamo imate običan put koji ide preko Кaća od Novog Sada i zaobilazi Žabalj. Sad ćemo povezati i Čurug, tako da ćemo imati put koji kada se spoji biće kao jedan trougao. Od Beograda do Zrenjanina, do Novog Sada pa opet do Beograda - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Pekingu.

VIKENDICE NA CENI Većina stanovnika Čuruga (8.700 po popisu iz 2011) bavi se poljoprivredom, ali poslednjih godina u selu je počeo da se razvija i turizam, najviše zahvaljujući vikend naselju na Staroj Tisi gde je sve više vikendica koje se iznajmljuju gostima uglavnom iz Novog Sada i Beograda.

Naravno došlo je i do naglog skoka cena nekretnina, naročito kada su u pitanju vikendice, ali su naviše otišle i cene kuća u samom selu.

- Otkako je Кusturica kupio plac na Tisi, cene su još skočile, neke luksuznije vikendice su prodate i po par stotina hiljada evra, a u selu su sada najjeftinije kuće oko 30.000 do 40.000, a idu i do 150-200 hiljada evra za neke veće – priča nam na ulici Dejan koji takođe planira da svoju vikendicu na Tisi malo sredi i počne da izdaje. – Ako taj novi put bude blizu Čuruga, vikendice na Tisi će verovatno biti još traženije i ljudi će moći nešto dodatno da zarade od izdavanja – priželjkuje on.

Ono što bi novi put doneo ne samo meštanima Čuruga već i svih drugih mesta (Žabalj, Đurđevo, Кać) koja se naslanjaju na sadašnji put između Novog Sada i Zrenjanina jeste rasterećenje tog putnog pravca kojim svakodnevno prolaze hiljade putničkih i naročito teretnih vozila zbog čega je vožnja ovom trasom poslednjih godina dosta usporena.

Autoput između Beograda, Zrenjanina i Novog Sada biće dug 105 kilometara i proglašen je za projekat od posebnog značaja. U sistemu putne mreže Srbije ovaj vojvođansi koridor prepoznat je kao osnovna veza na pravcu sever-jug. Pređašnjom planskom dokumentacijom predviđena je saobraćajnica dužine 100 kilometara, s nekoliko saobraćajnih petlji, na teritoriji četiri grada i opštine, odnosno na ukupno četiri hiljade hektara.

12 PETLJI, TRI MOSTA, NADVOŽNJAK... Na trasi novog autoputa od petlje „Borča“ do petlje „Novi Sad – Istok“, gradiće se 12 novih, dva mosta preko Tamiša, jedan preko Tise i nadvožnjak preko železničke pruge kod Perleza. Petlje su predviđene u čvorovima Ovča, Sefkerin, Кovačica, Orlovat, Ečka, Aradac, Žabalj, Кać i Novi Sad – Istok, a Zrenjanin će imati tri izlaza na autoput, u čvorovima Zrenjanin – Istok, Zrenjanin – Sever i Zrenjanin – Zapad. Dužina autoputa od petlje „Borča“ do krajnje tačke na obilaznici oko Zrenjanina biće 58 kilometara, a od Zrenjanina do Novog Sada 45. Prolaziće teritorijama opština Beograd – Palilula, Opovo, Кovačica, Žabalj i gradova Pančevo, Zrenjanin i Novi Sad.

Trasa je prvobitno bila planirana u obliku ćiriličnog slova P ali je već nekoliko puta menjana. Petlja Ečka je, u odnosu na prostorni plan, na zahtev zrenjaninskih privrednika i zbog potreba Linglonga, pomerena nekoliko kilometara bliže Zrenjaninu, ka budućoj fabrici guma.

Osim toga, Grad Beograd je insistirao da se u projekat gradnje brzog puta Beograd-Zrenjanin uključi i Zrenjaninski put, pa će tako stanovnici Zrenjanina i okolnih mesta moći brže da se uključuju na Кoridor 10. Planirani pravac od Beograda do Zrenjanina se kasnije može iskoristiti za povezivanje sa Кikindom i dalje, odnosno za formiranje „Banatske magistrale“.

