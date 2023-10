MINISTAR GORAN VESIĆ: Vrednost potpisanih ugovora u Kini skoro četiri milijarde evra-za 300 kilometara novih puteva!

Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture danas je u Pekingu potpisalo tri komercijalna ugovora sa kineskim kompanijama, koji se odnose na izgradnju infrastrukture u Srbiji, a ministar građevinarstva Goran Vesić je rekao u Pekingu da je vrednost tih ugovora skoro četiri milijarde evra i da to donosi skoro 300 kilometara novih puteva.

- Prvi se odnosi na brzu saobraćajnicu 'Osmeh Vojvodine' koja počinje na Bačkom Bregu i ide preko Sombora, Kule, Vrbasa, Bečeja i Novog Bečeja, Kikinde i na kraju do Srpske Crnje. Dužina tog puta biće 186 kilometara, plus dodatak do Srpske Crnje, tako da ćemo izaći skoro na 200 kilometara kada budemo završili. To će biti veoma važan put koji će povezivati ne samo sever Srbije, već i Mađarsku i Rumuniju, zbog čega očekujemo da bude veoma prometan - rekao je Vesić.

Ističe da će radovi na brzoj sabraćajnici početi u narednih mesec dana i da su za prvih 5,5 kilometara već izdate građevinske dozvole.

Potpisan je i ugovor o izgradnji auto-puta između Beograda, Zrenjanina i Novog Sada, koji će biti dug 105 kilometara.

Projektovanje tog auto-puta se završava i očekuje se da radovi počnu sledeće godine, rekao je Vesić i ukazao da će se tako Novi Sad povezati na treći autoput, čime će taj grad dobiti odličnu saobraćajnu povezanost.

- Ove dve saobraćajnice znače da će Banat, koji je bio zapostavljen, sada saobraćajno povezati, što je značajno za razvoj saobraćajne infrastrukture. Ukupna vrednost ovih ugovora biće između 3,5 i četiri milijarde evra. Gradimo skoro 300 kilometara autoputa i brze saobraćajnice, to je ogroman doprinos nastavku izgradnje saobraćajne infrastrukture, što je inače vizija predsednika Vučića, da se Srbija razvija kroz razvoj saobraćajne infrastrukture. Svaki put, svaka pruga znači da ćemo imati nova radna mesta, bolji životni strandard i razvoj privrede - istakao je Vesić.

Treći ugovor koji je potpisan odnosi se na kupovinu pet kineskih brzih vozova.

- Mi smo dugo pregovorali sa našim prijateljima iz Kine u vezi sa ovim ugovorom. Za 54 miliona evra dobili smo pet vozova, što znači da ćemo sada imati brze vozove, kineske vozove koji će saobraćati na pruzi Beograd Budimpešta. Neki od tih vozova će već biti u funkciji početkom 2025.godine, mi ćemo do kraja 2024.godine završiti naš deo brze pruge do Subotice, i već 2025. godine nakon testiranja pruge, imaćemo brzi voz od Beograda do Subotice, putovaće se sat i deset minuta. Kada naši prijatelji iz Mađarske budu završili svoj deo pruge, ići ćemo do Budimpešte - rekao je ministar.

Naveo je da svi vozovi koje kupujemo iz Kine imaju sve evropske standarde i da će moći da se koriste na prugama EU.

Vesić ističe da je to je bio naš uslov, i da kineskim prijateljima to nije bio problem da ispune.

- Oni imaju zaista najveći broj brzih pruga na svetu. Kina ima više od svih drugih zemalja zajedno, imaju preko 40.000 km brzih pruga, a nekima od njih se saobraćaju i do 350 km na sat - rekao je Vesić.

Ukazao je da je tokom jutra potpisao i sporazum sa ministarstvom transporta Kine.

- To je sporazum o koordinaciji svh aktivnosti u infrastrukturi. Tako da ćemo moj kolega i ja ubuduće imati sastanak jednom mesečno sa svim kineskim kompanijama koje rade u Srbiji, prolaziti kroz status svih projekata i na taj način voditi računa o tome da se svi projekti izvršavaju na vreme. Takođe, zajednicki smo se dogovorili da napravimo jedan program u kojem će učestvovati kineske kompanije koje rade u Srbiji u okviru koga će studenti tehničkih fakulteta iz Srbije, koji već imaju potpisan ugovor sa ministarstvom na čijem sam čelu, da dolaze na stručnu praksu u Kinu - poručio je Vesić.

Na taj način, kaže Vesić, studenti sa građevine, arhitekture, saobraćaja, ne samo sa Beogradskog Univerziteta, već i sa niškog i novosadskog, imaće priliku da na licu mesta sa kineskim kompanijama stiču praksu kada je u pitanju izgradnja pruga, izgradnja brana i svega onoga što rade kineske kompanije.

