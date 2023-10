"SRBIJA SE NEOČEKIVANO DOBRO DRŽI S OBZIROM NA SITUACIJU" Ekonomista obrazložio uticaj ratova na cene u svetu: Važna veza sa Kinom

Cene žitarica u prvom tromesečju 2023. pale su za više od 20 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, dok je cena uljarica prepolovljena.

Rat Hamasa i Izraela odmah je potresao i svetske berze, dovevši do naglih pomeranja na tržištima.

Detaljnije o promenama cena i nabavkama proizvoda priča gost jutarnjeg programa Kurir televizije, Ivan Nikolić, ekonomista.

Prvo je obrazložio kako će ovi ratni sukobi uticati na ekonomiju:

- Vrlo nepovoljno, ne znamo šta će biti sa ratom na Bliskom istoku. Postoji pritisak ka rastu cena energenata, a pre svega nafte. Videćemo šta će dalje biti. Barel je devedeset dolara, a uključenje Irana može dovesti do problema u ceni. Nakon pandemije, ceo svet je u krizi, a u Evropi opada proizvodnja. Srbije je time svakako pogođena. Mi se neočekivano dobro držimo s obzirom na situaciju.

Potom je nešto bolje opisao situaciju Srbije:

- Dobro je što držimo do neutralne politike, sarađujemo sa svima i to uspešno. Pogotovo sa Kinezima, koji drže nama značajne kapacitete koji u ovom trenutku odolevaju krizi. Kada govorimo o prehrambrenom sektoru, on je veoma bitan, ali godinama nemamo nikakvih povoljnih vesti, nikakvog rasta, ta industrija je kao kamen oko vrata koji nas vuče na dole.

