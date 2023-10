"SVI IDU LINIJOM MANJIH TROŠKOVA?" Bogunović o sadnji stare pšenice: Razumljivo je ZAŠTO to rade, ali NIKO NE PROVERAVA OSNOVNO

Sadnja stare pšenice "tavanuše" umesto sertifikovane, dugo vremena je povod za debatu među poljoprivrednicima i proizvođačima žita.

O tome su razgovarali i gosti u studiju Kurir televizije, Aleksandar Bogunović iz Privredne komore Srbije, a iz Novog Sada se uključio agroekonomista Žarko Galetin.

foto: JALAA MAREY / AFP / Profimedia

Zbog niske cene roda, poljoprivrednici će štedeti na repromaterijalu da bi smanjili troškove. Mnogi ratari u Mačvi najavljuju da će umesto semenske pšenice sejati seme s tavana. Ako ovome dodamo i činjenicu da su silosi puni starog žita neizvesno je kako će paori dočekati sledeću žetvu i zbog čega uopšte proizvode žito koje nemaju kome da prodaju.

Galetin se ovrnuo na potpunu suludost ovog postupka koja, niti vodi ka zaradi, niti oplemenjuje zemljište, rekavši:

- Neshvatljivo je da u trećoj deceniji 21. veka mi pričamo o ovome da naši prozvođači seju seme sa tavana, druge i treće reprodukcije - započeo je Galetin, objasnivši:

Ako uzmemo u obzir da će setvom tog semena 10 -15 odsto umanjiti prinos, a ako je proizvođač spreman na to, onda je to je poraz za sve nas koji se bavimo ovom strukom, a ne može da dođe do svesti naših ratara - rekao je Galetin.

Bogunović se slaže sa sagovornikom, ali je bliže objasnio kako će ovo uticati na celokupnu poljoprivredu:

- Kod nas je ovo praksa već par godina da se ide "linijom manjih troškova" i zato se opredeljuju za to seme - tavanušu, i još ga zovu "farmerovo seme". To seme nije adekvatno pripremljeno za uslove, klijavost je veća, to spušta troškove proizvodnje i kvalitet je manji, na žalost ta praksa je sve veća zbog rasta cene imputa, a ne gleda se ono šta će se dobiti na kraju? Puna agrotehnika daje korist onom koji je primenjuje. Na žalost, kod nas nije uslovljeno da ćete dobiti subvenciju ako je primenite.s. Možemo da razumemo da visoke cene na neki način i teraju proizvođače da to rade - rekao je Bogunović.

SVI IDU LINIJOM MANJIH TROŠKOVA? Bogunović o sadnji stare pšenice sa tavana: Razumljivo je ZAŠTO, ali NIKO NE PROVERAVA OSNOVNO

Potencijal tog semena se, što duže stoji, više smanjuje, nastavlja dalje sagovornik Kurir televizije:

- Mnogi od njih neće to seme odneti na analize.. .Što se duže čuva, ono smanjuje svoj potencijal, a sasvim sam siguran da niko ne proverava klijavost i šta može da očekuje od tog semena... - zaključio je.

NESHVATLJIVO JE DA O TOME PRIČAMO 21.VEKU Agroekonomista: Poraz za sve nas, koji se bavimo poljoprivredom je SADNJA TAVANUŠE