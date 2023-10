ŠTA ĆE BITI SA FABRIKOM IZ SREMSKE MITROVICE? Da li će gigant SFRJ na doboš znaće se do kraja nedelje, ima nade za oko 500 radnika

Da li će fabrika „Mitros” iz Sremske Mitrovice biti zatvorena, kako je najavljeno, ili će se naći nekakvo rešenje za izlaz iz ove nepovoljne situacije trebalo bi da bude do kraja ove sedmice.

Milan Smoljanović, predsednik ogranka Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) u „Mitrosu”, pregovori između države i predstavnika austrijske kompanije, koja je vlasnik ove industrije mesa, još traju.

On je naveo da različite vesti i to uglavnom oprečne stižu do zaposlenih, ali da bi ove sedmice moglo da se očekuje razrešenje, odnosno konkretniji odgovor šta će dalje biti sa njihovim poslovanjem.

foto: Beta

– Roba i dalje ide u izvoz, a proizvodnja je u jednakim kapacitetima kao i poslednjih šest meseci. Isplaćena nam je i tekuća zarada, sve normalno funkcioniše – naglasio je Smoljanović.

On je ranije za domaće medije izjavio da su vlasnici u septembru unapred obavestili radnike da će se proizvodnja u fabrici obustaviti zbog narušene finansijske stabilnosti.

Prema njegovim rečima, do tog trenutka, nisu znali da postoji takva mogućnost – plate su redovno stizale na vreme, a zarade 478 radnika nisu bile umanjene.

Problemi u poslovanju sada se dovode u vezu s visokim cenama sirovina. Inače, sindikat je osnovan u firmi pre godinu dana, a Smoljanović je naveo kako vlasnici nisu pružali otpor sindikalnom formiranju.

