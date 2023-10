TIHANA PUNIH 14 GODINA POTKRADALA FIRMU, ŽIVELA U LUKSUZU! Smislila savršenu šemu, a onda otišla na godišnji

Da Tihana K. (57) nije otišla na godišnji odmor i da je tad nije zamenila temeljna osoba koja je pažljivo, stavku po stavku analizirala poslovne knjige, ona bi i dalje potkradala svoju firmu, kao što je to činila punih 14 godina.

Hrvatica Tihana K. je smislila savršenu šemu koja joj je obezbedila da lagodno živi godinama i to tako da je niko ne otkrije. Ona je punih 14 godina prebacivala novac s računa svog poslodavca na vlastite bankovne račune. Pri tome, ona nije ni skrivala sve te godine da uživa u luksuznom životu i sve je to čak objavljivala na društvenim mrežama. Imala je uvek pokriće za to odakle joj novac - bogati roditelji, alimentacija, dobar dogovor sa gazdama oko plate, a onda se sve razotkrilo.

Tihana je naime od 2004. do 2018. muljala s firminim novcem jer je bila na poziciji koja je podrazumevala isplatu dobavljačima i pripremu platnih naloga. Ona je međutim, umesto da piše naloge za isplatu dobavljačima, s vremena na vreme umesto njihovog broja računa stavljala svoj bankovni račun, ili pak račun svog tadašnjeg supruga.

Muž nije ni naslutio prevaru Ona je to radila najpre na sitno, uplaćujući sebi po nekoliko stotina evra, ali je s vremena na vreme uplaćivala i više, pri čemu je najveća suma iznosila čak 1,8 miliona kuna odnosno više od 230.000 evra. Kada je sve sabrano, ispostavilo se da je ukrala 323.695 evra. Kada su je razotkrili njen bivši suprug ispričao je u tužilaštvu da je znao u kojoj firmi Tihana K. radi te da je bila zadovoljna s poslom sve dok se nisu pojavili novi vlasnici, stranci. - Bila je zadovoljna svojom platom ali mi nikada nije rekla kolika joj je. Od 2004. pa do razvoda 2015. živeli smo od moje naknade, kćerine invalidnine i dečjeg dodatka i njene plate. Ona je isključivo vodila brigu o finansijama, što je i logično jer se time bavi. Nije mi bilo poznato daje na moj račun uplaćivala novac jer nisam pratio stanje na računu niti podizao novac. Sve je to radila Tihana, imala je karticu tekućeg kao i sve ostale punomoći vezane za račune – otkrio je Zdravko S. naglasivši kako nije imao saznanja o ženinim aktivnostima za vreme braka pa tako niti kasnije, a prenosi Jutarnji.

Kako je sve odradila posvedočila je šefica rukovodstva koja je ispričala kako je Tihana počela da krade još 2004. ali da su to primetili tek 2018.

- Kad bi Tihana donela naloge za plaćanje, a među njima i naloge u kojima je u rubrici bankovnog računa na koji se trebala izvršiti uplata bio naveden njen tekući račun, i nakon što bi takav račun bio plaćen, donosila je i naloge za plaćanja tog istog računa s ispravnim brojem bankovnog računa. Obično, radilo o firmi Trgotrans Prigorje koje je mesečno izdavalo veći broj računa i račun koji je bio ispostavljen je zapravo dva puta plaćen dakle jednom na Tihanin račun, a drugi puta na žiro račun kompanije kojoj se trebalo isplatiti. Kako oni koji su ispostavljali račune nisu bili oštećeni jer su svi računi bili plaćeni pa nije bilo ni reklamacija, duže vreme nismo ništa primetili. Nepravilnosti su se otkrile kad je 2018. otišla na godišnji, trebalo je provesti nalog za knjiženje osnovnih sredstava pa je to odradila Mirjana M. koja je primetila jedan čudan nalog za knjiženje i koji se odnosio na Trgotrans Prigorje a nije bio vezan za njihovu delatnost jer su oni prevoznička firma koja je obavljala prevoz mašina - ispričala je Mateja K.

Oni su potom otišli da provere da li je greška u pitanju ili ne. Slučajnost je odbačena te su o tome obavestili nadređene pa su dve nedelje pribavljali svu bankovnu dokumentaciju i proveravali je s onom iz knjigovodstva.

- Kad se sve pribavilo i kad je utvrđeno razdoblje za koje je nastala šteta, obaveštena je Tihana o svemu te je dobila otkaz. Tad kad joj je uručen otkaz nismo znali koliko je ukrala jer se 2012. menjala verzija softverskog programa koji smo koristili. Proveravajući staru verziju programa utvrđeno je da je s nezakonitim radnjama počela 2004. te da je od tada do 2018. sačinila oko 800 računa. Nakon što se sve otkrilo, postali smo svesni nekih neuobičajenih stvari koje, u ono vreme dok smo ih primećivali, nismo tako povezivali s Tihanom, a radilo se o pošiljkama online trgovina koje su joj stizale gotovo svaki drugi, treći dan - otkrila je dalje svjedokinja.

Zanimljivo je da je Tihana kolegama kupovala skupe poklone a svima je pričala kako je svoju veliku platu dogovorila direktno s vlasnicima iz Češke.

