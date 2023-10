OVAJ DEO SRBIJE POSTAJE MALA ŠVAJCARSKA: Država daje domaćinima milione da razviju biznis na selu! Evo šta treba da urade!

Revitalizacijom Ovčarsko-kablarske klisure stiču se uslovi i za razvoj seoskog turizma na planini Kablar, a sa tim jasnim ciljem ministartsvo turizma realizovaće pilot projekat za 2024. godinu kroz koji će biti opredeljeno 150 miliona dinara za sve oni koji žele da otvore vrata svojih domaćinstava za posetioce.

- Videli smo da se sela razvijaju, da svuda po Srbiji niču nova seoska domaćinstva, međutim mi do sada nismo imali za to ni jednu subvenciju. Zapravo imali smo preko ministarstva poljoprivrede, ali hoćemo i mi da damo dodatna sredstva. Smatramo da i ovde to može i te kako da bude produktivno za razvoj seoskog turizma - kazao je ministar turizma i omladine Husein Memić u razgovoru sa meštanima kablarskih sela.

Husein Memić foto: Ministarstvo turizma i omladine

On je dodao da 150 miliona dinara nije puno, ali i naglasio da je to pilot projekat za koji je siguran da će imati odlične rezultate. Pozvao je sve zainteresovane da apliciraju i iskoriste svoju šansu.

- Turizam u Srbiji ponovo cveta, 2022. godina je bila rekordna, a mi u 2023. do osmog meseca imamo 25 odsto više stranih turista nego što smo ih imali u rekordnoj godini i devizni priliv je 10 odsto veći nego u 2022. godini. Želeo bih i da pohvalim premijerku koja je osnovala nekoliko vladinih međuresornih radnih grupa, mi svi zajedno sarađujemo sa gradonačelnicima i ministrima, borimo se da od cele Srbije pravimo turističke destinacije i to je nešto što donosi odličan odziv građana - naglasio je ministar Memić.

On je naglasio da je nakon korone bila procena da će turističkoj privredi trebati 10 godina da se oporavi, ali 2023. godina je već do sada rekordna.

- Ponosan sam na rezultate koje postižemo i znam da smo na pravom putu - zaključio je Memić.

Kurir.rs/ RINA