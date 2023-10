KO PRIMI POČETNIKA ČASTIĆE GA DRŽAVA: Gazde koje su koristile olakšice mogu da nastave, a novi treba da urade OVO

Gazde u Srbiji će i naredne godine imati olakšice prilikom zapošljavanja novih radnika, odnosno država će im vraćati deo plaćenih poreza i doprinosa na zaradu u iznosu od 65 do 75 odsto. Naime, najnovijim izmenama Zakona o porezu na dohodak koji je Vlada uputila u skupštinsku proceduru predloženo je ponovno produženje.

Na predlog Unije poslodavaca Srbije, Ministarstvo finansija produžilo je još krajem prošle godine važenje ove odluke, pošto se veliki broj poslodavaca žalio na nedostatak radne snage. Zahtev za ovu povlasticu podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Nebojša Atanacković, počasni predsednik UPS, naglašava da je reč o pogodnosti koja se i te kako pokazala korisnom za privredu.

– Ne mogu da kažem koliko je masovna među poslodavcima, ali je dobra svakako. Pošto su Srbiji potrebni radnici, ovom olakšicom otvoraju se vrata i za zapošljavanje početnika u poslu, radnika koji su se prekvalifikovali ili dokvalifikovali.Bolje je zaposliti i takvog radnika nego da ga nemaju uopšte.

KO IMA PRAVO?

Ove poreske olakšice uvedene su za novozaposlene osobe koje su bile najmanje šest meseci na birou, odnosno tri meseca za pripravnike. Poreska uprava vraća deo plaćenog poreza, u zavisnosti od broja onih koji su zaposleni uz korišćenje poreske olakšice. Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana predviđeno je produženje starih olakšica iz 2014. i 2016. do kraja 2024. To znači da oni koji su ih već koristili olakšice mogu to da nastave i u narednoj godini, a oni koji ih ne koriste, mogu sada da počnu.