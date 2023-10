OD BEOGRADA DO NIŠA ZA 100 MINUTA: Ministar Goran Vesić o izgradnji brze pruge duge 230 kilometara! A evo kad počinju radovi

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da očekuje da će do kraja sledeće ili početkom 2025. godine početi izgradnja brze pruge od Beograda do Niša koja će, kako je dodao, biti duga 230 kilometara.

“Kada ta pruga bude završena, a rok za to je dve i po godine, brzim vozom od Niša do Beograda će se stizati za sto minuta što će potpuno promeniti način života ljudi koji žive u tom delu Srbije”, rekao je Vesić.

Ministar je naveo da se sa Evropskom unijom vode pregovori o izgradnji brze pruge od Niša do Skoplja gde će oko 135 kilometara biti u Srbiji, a 50-ak u Severnoj Makedoniji.

Između ostalog, Vesić je najavio da će do kraja oktobra ove godine početi da se radi obilaznica oko Užica čiji je sastavni deo tunel “Kadinjača”.

Naveo je da će do septembra sledeće godine biti završen autoput do Požege odakle će se, kako je rekao, raditi dva autoputa – jedan prema Dugoj Poljani i granici sa Crnom Gorom, a drugi prema Višegradu, odnosno Republici Srpskoj.

e rekao da će se raditi brza saobraćajnica između Kraljeva i Novog Pazara koja će “oživeti” taj deo naše zemlje jer će omogućiti lakši prevoz ljudi i dolazak investicija.

Naveo je da su u toku radovi na Moravskom koridoru i da u novembru treba da bude završena deonica do Koševa čime će Kruševac biti priključen na autoput.

- U aprilu smo završili deo do Makrešana, kod Kruševca, a sada završavamo dodatnih 10 kilometara do Koševa - rekao je Vesić.

Između ostalog, pomenuo je i radove na izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta navodeći da je završeno 75 kilometara pruge od Beograda do Novog Sada, a da se trenutno radi 108 kilometara od Novog Sada do Subotice što će biti završeno do kraja sledeće godine.

- Očekujemo da ćemo u prvoj polovini 2025. imati povezanu Suboticu sa Beogradom što znači da će se iz jednog do drugog grada stizati za sat i 12 minuta. Kada naši prijatelji iz Mađarske završe svoj deo pruge, što očekujemo da će biti 2025. godine, uz testiranje koje mora da se uradi očekujem da ćemo do kraja te ili početkom 2026. godine imati prugu između Beograda i Budimpešte - rekao je Vesić.

Dodao je da da će se od Beograda do Budimpešte stizati za manje od tri sata, a da će granični prelazi biti na železničkim stanicama u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Budimpešti.

Istakao je da se više ulagati u saobraćajne veze sa našim susedima i između ostalog podsetio da se radi autoput i brza saobraćajnica Ruma-Šabac-Loznica što će biti veza sa Bosnom i Hercegovinom, kao i da će se zajedno sa Rumunijom graditi novi most koji će se nalaziti kod Golupca ili Velikog Gradišta.

Između ostalog, Vesić je naveo da će se veoma brzo krenuti u izgradnju novih linija BG voza, sistema koji dopunjuje metro i dodao da je plan da se do 2030. godine između 60 i 70 odsto beogradskog javnog prevoza odvija na šinama što će rasteretiti gužve u saobraćaju.

Ministar se osvrnuo i na nelegalnu gradnju i naveo da se država protiv toga bori oštrim kaznama.

- Nadam se da ćemo vrlo brzo izaći sa novim zakonskim rešenjima koja će, ako budu sprovedena onako kako predlažem, verujem zauvek rešiti problem nelegalne gradnje u Srbiji - zaključio je Vesić.

