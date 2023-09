"MNOGI GRAĐANI NISU DOVOLJNO INFORMISANI O ENERGETICI" Kapor o poskupljenju STRUJE od 1. novembra: Evo ključih SAVETA za UŠTEDU

Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku gostovao je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljima o poskupljenju struje od 1.novembra za osam odsto.

Kapor je naglasio daje poskupljenje bilo neminovno:

Ključna tačka koju je Kapor istakao je raznolikost izvora energijskih izvora među građanima Srbije.

- Želim da vas podsetim da više od 50% građana Srbije se greje na drva ili ugalj. Koriste prirodni gas kada vide da je on jeftiniji nego kada bi se grejali na drva ili ugalj, na primer - započeo je Kapor.

Osvrćući se na ulogu države u ovom kontekstu, Kapor je napomenuo:

- To govori da ako država subvencioniše cene prirodnog gasa, kao što je to činila do sada i nastavlja da radi, i električne energije, onda bi trebalo subvencionisati i cene za one građane koji se greju na drva. To je, dakle, nepravda - rekao je i dopunio:

- Ako se veštački održava niska cena nekog proizvoda, veštački, kroz subvencije, onda nema tog interesovanja. Građani će na kraju plaćati više poreza ili imati fiktivnu percepciju da plaćaju veću cenu električne energije.

07:12 MNOGI GRAĐANI NISU DOVOLJNO INFORMISANI O ENERGETICI Kapor o poskupljenju STRUJE od 1.novembra: Evo ključnog načina za UŠTEDU

Kapor je takođe istakao da je važno razmotriti alternativne izvore energije, posebno u svetlu povećanja cena.

- Građani koji imaju mogućnosti trebaju da razmotre zamenu prozora radi veće energetske efikasnosti, ili da investiraju u nove tehnologije kao što su toplotne pumpe, možda zajedno sa drugim građanima, ili da iskoriste postojeće subvencije od strane države - dao je savet.

Zaključujući razgovor, voditelj je postavio pitanje da li građani treba da se ograniče u potrošnji energije radi ostvarivanja ušteda. Na to je Kapor odgovorio: - Nažalost, mnogi građani nemaju tu informaciju, a trebalo bi da se edukuju o energetici. Toplotne pumpe su široko rasprostranjene u Evropi i trebalo bi da budu promovisane i kod nas kao efikasan način smanjenja potrošnje električne energije i za grejanje domaćinstava - rekao je Kapor.

Kurir.s

