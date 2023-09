EVO GDE SU SVE LETOVALI GRAĐANI SRBIJE 2023: Zbog jedne stvari manje se išlo na odmor, ali na ovoj destinaciji bilo milion naših!

Turistička sezona je, prema rečima Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne alijanse turističkih organizacija YUTA, bila bolja nego prošlogodišnja, ali još nismo dostigli nivo od pre pandemije.

Više od milion građana Srbije i ove godine je, kako ističe - letovalo u Grčkoj.

Aleksandar Seničić foto: Shutterstock, Marina Lopičić

- U februaru, tokom Sajma turizma, očekivali smo da će ovogodišnja sezona biti bolja nego 2019, ali je oko pet do sedam odsto manja od tog nivoa. Trebalo bi tek 2024. da uđemo u sistem rada i broja putnika kakav smo imali pre korone - rekao je Aleksandar Seničić.

Inflacija je, potvrđuje, uticala i na cene turističkih usluga.

- Cene uvek utiču na priču - moguće da je to osnovni razlog što to nismo dostigli nivo iz 2019. godine - navodi on.

Kada je reč o destinacijama na kojima letuju naši turisti, najznačajnija je bila Grčka u kojoj je ove godine letovalo više od milion građana Srbije.

- Potom, tu je Turska kao dobra porodična destinacija. Zatim Crna Gora, pa Egipat i Tunis kao severnoafričke destinacije koje naši turisti mnogo vole. Posle nekoliko godina imali smo na tržištu Italiju i Španiju. Logično, tu su i zemlje u okruženju: Bugarska, Hrvatska, Albanija. To su najposećenije destinacije - naveo je Seničić.

On je podsetio da smo se na početku sezone suočavali sa velikim kašnjenima avionskih letova, nedostatkom radne snage na aerodromima.

- To se polako rešavalo tokom sezone. Pa smo onda imali velike požare, pa sada poplave… Ni ova sezona nije prošla bez većih problema. Na sreću nije bilo žrtava, imali smo i neke nesreće koje su se desile, opet, na sreću - bez žrtava. I možemo da budemo zadovoljni kako je prošla ova turistička sezona, bez ozbira na poskupljenja koja su u proseku išla od 15 – 20 odsto - naveo je Seničić za N1.

DOMAĆI TURIZAM Rekordna godina u Srbiji Kada je reč o domaćem turizmu ove godine, kako kaže, možemo da očekujemo rekordnu godinu. Ko su turisti u Srbiji? Pre svega - mi, "na lokalu". - Dobra stvar korone je da smo naučili da malo putujujemo po Srbiji, koristimo produžene vikende, a vaučeri su doneli stabilnost na tržištu. Ima mnogo i stranih gostiju - iz Turske, Rusije, Zapadne Evrope. Tu su i građani iz susednih zemalja - Bugari, Grci…- ukazao je Seničić.

Kurir.rs/ N1