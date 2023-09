PLATA I DO 350.000 DINARA, ALI NEMA KO DA RADI: Potrebno 15.000 zaposlenih u ovoj struci, a ne traži se diploma!

Poslednjih godina vozači u Srbiji su dobili poseban status za koji neki kažu da je bolji nego što imaju lekari jer njima plate idu i preko 350.000 dinara, što ga činim jednim od najplaćenijih zanimanja u Srbiji, posle IT i građevine.

Uprkos visokoj plati za koju nije potrebna posebna diploma, ovaj posao mladi ne žele da rade, te spada u grupu deficitarnih zanimanja.

Evo kako se država, ali i poslodavci, bore da privuku profesionalne vozače kojih fali oko 15.000!

- Izmene zakona su pozitivan korak koji će doprineti razvoju profesije profesionalnog vozača i istovremeno poboljšati bezbednost saobraćaja u Srbiji - rekao je Miloš Turinski, PR menadžer kompanije "Infostud".

Vozači su potrebni u gotovo svim sferama privrede, od malih firmi do velikih trgovinskig lanaca, kao i onih kompanija koje imaju međunarodno razvijenu logistiku. Takođe, razvoj brze dostave i onlajn poručivanja uslovio je povećanu potrebu za kuririma i dostavljačima, koji mogu zaraditi mnogo više od prosečne plate u Srbiji.

"Izmena zakona doneće pozitivne promene"

Vozači kamiona i gradskog prevoza su posebno deficitarna grupa, što je jedan od razloga usvajanja izmene Zakona o bezbednosti u saobraćaju koja se odnosi na smanjenje starosne granice za profesionalne vozače C, CE, D1 I D1E sa 21 na 18 godina jer je dosad prosečna starost vozača bila 55 godina.

- Ovo otvara vrata mlađim osobama da se ranije upuste u svet profesionalnog vozača. Za kategorije D i DE, starosna granica i dalje ostaje 21 godina, ali je sada obavezno da vozači poseduju sertifikat o stručnoj kompetentnosti - rekao je Turinski, ocenivši da će ova izmena zakona doneti veoma pozitivne promene za ovu profesiju.

- Smanjenje starosne granice i uvođenje sertifikata o stručnoj kompetentnosti otvaraju vrata mlađim generacijama da se usmere ka profesiji profesionalnog vozača. Očekuje se da će ovo povećati broj profesionalnih vozača u zemlji, što je korak u pravcu unapređenja ovog zanimanja - rekao je on.

foto: Profimedia

On je dalje objasnio da se sertifikat o stručnoj kompetentnosti može dobiti završetkom odgovarajućeg smera u srednjoj saobraćajnoj školi ili putem obuke u centru za stručnu profesionalnu kompetenciju.

- Ova obaveza će znatno podići nivo stručnosti među vozačima, smanjiti rizik od saobraćajnih nezgoda i doprineti većoj bezbednosti na putevima - istakao je Turinski.

Plate vozača u Srbiji

Plate vozača se formiraju u zavisnosti od toga da li unutrašnji ili međunarodni transport u pitanju, ali i od same firme koja ih angažuje, a Turinski kaže da se gleda i tip vozila, iskustvo, region rada, kompanija za koju rade i druge varijable.

- Prosečna plata vozača može se kretati između 80.000 i 180.000 dinara mesečno po podacima sa našeg sajta. Dešava se da se oglase i pozicije za rad u inostranstvu gde plate znaju da idu i do 3.000 evra (354.000 dinara) - kaže sagovornik.

Jedna kompanija traži vozača kamiona isključivo za međunarodne rute za početnu platu od 1.100 do 1.500 evra mesečno, daju stalni ugovor, ali je neophodno minimum 2 godine iskustva. Među najnovijim ponudama još stoji da se traže "2 vozača C i E kategorije za distribuciju robe na teritoriji grada Beograda i Srbije", a za to im se nudi plata od 150.000 do 250.000 dinara. Poslodavac navodi da nije neophodno prethodno iskustvo, s nude stalni radni odnos i puno radno vreme. Vozaču kamiona se u drugom oglasu nudi početna plata od 125.000 dinara uz naglašenu mogućnost rasta.

Najmanju početnu platu od oko 60.000 do 70.000 dinara imaju vozači kombija pri magacinima. Vozač autobusa može zaraditi u proseku 150.000 dinara kod privatnih prevoznika u Srbiji. Iako ih viđamo gotovo na svakom ćosku, kurira/dostavljača ipak nema dovoljno i oglasi su prepuni ponuda za njih. Njima se nude prosečne plate oko 120.000 do 130.000 dinara. Početna plata im je oko 60.000 dinara, ali to raste u zavisnosti od toga "koliko imate radnih sati, koliko dobro poznajete grad, koliko ste brzi", naveo je jedan poslodavac.

Njima, dakle, radno vreme fleksibilno, mogu da koriste soptveno vozilo, da se uključe u aplikaciju kada žele, a isplata zarade je dva puta mesečno. Ovaj posao je pogodan i za studente. Što se tiče taksista, oni mesečno zarađuju u proseku oko 100.000 dinara.

foto: Shutterstock

Uslovi rada za vozače

Kao što smo mogli videti, svaka kompanija nudi specifične uslove rada, ali je većini oglasa za posao vozača je zajedničko to što za ovaj posao nije potrebna posebna diploma fakuteta, više škole ili određenog kursa.

- Uslovi koje poslodavci nude vozačima u Srbiji takođe variraju, ali obično uključuju osnovne beneficije kao što su plaćeni doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje, godišnji odmor, i bonuse u zavisnosti od uspešnosti vozača ili pređenih kilometara. Veće kompanije mogu pružiti dodatne pogodnosti kao što su dodatni slobodni dani ili pristup sportskim objektima - objasnio je Turinski.

Dodao je da, što se tiče stepena obrazovanja, većina vozača ima srednju školu ili niži nivo obrazovanja. Vozači dolaze iz različitih regiona Srbije, ali često su koncentrisani u većim gradovima i industrijskim centrima.

Gledajući oglase, za ova deficitarna zanimanja se često ni ne traži biografija, već se direktno dolazi na razgovor za posao. Prednost je svakako ako imate prethodno šofersko iskustvo, što neke firme strikto traže, ali u nekim to nije neophodno. Ako se radi međunarodni transport, često je potrebno poznavanje nekog stranog jezika.

Sertifikat o profesionalnoj kompetenciji (CPC) se podrazumeva i to je, uz lekarsko uverenje, jedan od ključnih uslova. Ukoliko kandidat menja grad da bi se zaposlio u firmi stacioniranoj u nekom drugom gradu, poslodavaci neretko nude smeštaj i obroke. Stalan radni odnos i redovna isplata je nešto što bi moglo privući kandiate da se prijave za ove pozicije i zaljube u putovanja drumovima.

"Vožnja uđe u krv"

Za vožnju kamiona u inostranstvu se najčešće odlučuju ljudi koji žele dobru i brzu zaradu i koji su zarad toga spremni na odsutnost od kuće i na duge sate na carinama.

- Prosečan staž vozača u Srbiji varira, ali većina vozača ima značajno iskustvo u vožnji pre nego što postanu profesionalni vozači. To može uključivati rad kao vozač kamiona, taksista, dostavljača ili slične poslove - objasnio je Turinski.

Kako kažu mnogi šoferi, sloboda putovanja posle ipak "uđe u krv". Zato se neki ovim poslom bave decenijama i tu dočekaju penziju. Sa druge strane, tu su i oni koji kada zarade dovoljno novca, napuštaju taj posao i pokreću svoj biznis ili se prekvalifikuju i pronađu drugačiji, "mirniji" posao.

Kurir.rs/blic