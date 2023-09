OVDE ŽIVI OKO 10.000 SRBA, A MINIMALAC JE 1.700 €! Najviše troše na kiriju, a od cene gradskog prevoza da vam se zavrti u glavi

U poslednjih nekoliko decenija, Norveška se istakla kao magnet za radnike iz različitih delova sveta, uključujući i Balkan. Procenjuje se da u Norveškoj trenutno živi oko 10.000 Srba, većinom u Oslu i Bergenu.

Norveško tržište rada nudi niz prednosti u odnosu na druge zemlje. Prvo i najvažnije, visoke plate i dobro plaćeni poslovi čine Norvešku izuzetno atraktivnom destinacijom. Osim toga, norveška privreda je stabilna i kontinuirano raste, što stvara obilje prilika za zaposlenje u raznim sektorima, uključujući naftnu industriju, IT sektor, zdravstvo, obrazovanje i građevinsku industriju.

Ono što takođe privlači ljude je kvalitet života koji nudi. Zemlja se ponosi visokim standardima obrazovanja, besplatnim zdravstvenim sistemom i obimnim socijalnim davanjima, čineći je idealnim mestom za stvaranje sigurne i udobne budućnosti. Pored toga, Norvežani su poznati po svojoj gostoljubivosti i spremnosti da pomognu strancima da se integrišu u njihovo društvo.

Plate u Norveškoj po zanimanjima

Plate u Norveškoj spadaju među najviše u svetu, što je jedan od ključnih faktora koji privlače radnike iz drugih zemalja. Ovde, koncept “poštenog rada za poštenu platu” dobija puno značenje. To se ogleda u relativno maloj razlici između najnižih i najviših plata, što doprinosi smanjenju društvenih nejednakosti.

Plate zanatlija

U Norveškoj, plate zanatlija variraju u zavisnosti od iskustva, oblasti u kojoj rade i lokacije.

Zidar – Od 3.000 do 4.200 evra Stolar – Od 2.400 do 3.500 evra Moler – Od 2.300 do 3.200 evra Kranista – Od 2.600 do 3.600 evra Električar – Od 2.500 do 3.500 evra Čistač – Od 2.100 do 2.700 evra Taksista – Od 2.400 do 3.000 evra Kasir – Od 2.100 do 2.500 evra

Plate medicinskih radnika

Norveška ima dobro razvijen zdravstveni sistem i visoke standarde u oblasti zdravstvene zaštite, što rezultira visokim platama za medicinske stručnjake. Važno je napomenuti da rad u norveškom zdravstvenom sistemu često pruža i druge beneficije poput plaćenih slobodnih dana, besplatnih kurseva za usavršavanje i odlične mogućnosti za napredovanje u karijeri.

Anesteziolog – Od 5.000 do 6.200 evra Medicinska sestra – Od 3.700 do 4.200 evra Zubar – Od 6.000 do 8.000 evra Psihoterapeut – Od 3.200 do 4.000 evra Farmaceut – Od 3.800 do 5.200 evra Nutricionista – Od 2.700 do 3.300 evra

Plate u IT sektoru

IT sektor u Norveškoj nudi odlične mogućnosti za profesionalni razvoj i visoke plate, što ga čini atraktivnim izborom za IT stručnjake iz svih delova sveta. Međutim, treba uzeti u obzir to da plate u IT sektoru mogu mnogo varirati u zavisnosti od iskustva, senioriteta, oblasti i same kompanije.

Webmaster – Od 4.000 do 5.200 evra Web dizajner – Od 3.800 do 4.800 evra Scrum master – Od 7.300 do 10.000 evra SAP specijalista – Od 6.000 do 7.200 evra Backend developer – Od 6.000 do 7.800 evra IT konsultant – Od 6.000 do 8.000 evra IT tester – Od 3.200 do 5.000 evra PHP programer – Od 3.800 do 5.000 evra

Plate ugostitelja

Plate ugostitelja u Norveškoj variraju u zavisnosti od tipa ugostiteljskog posla, lokacije i nivoa iskustva. Norveška je poznata po visokim cenama hrane i pića, što može uticati na visinu plata u ovom sektoru. Pored toga, radnici u ugostiteljstvu se oslanjaju na napojnice i bonuse kako bi dodatno povećali svoje prihode.

Pomoćni kuvar – Od 2.400 do 2.800 evra Barista – Od 2.400 do 3.200 evra Glavni kuvar – Od 4.000 do 5.200 evra Konobar – Od 2.400 do 2.800 evra Recepcioner – Od 2.500 do 3.000 evra Stjuardesa – Od 3.300 do 4.000 evra

Minimalna i prosečna plata u Norveškoj

Pre svega, važno je napomenuti da za razliku od balkanskih zemalja, u Norveškoj ne postoji zakonom definisana minimalna plata. Ipak, analizom plata u različitim sektorima, možemo zaključiti da je za većinu poslova minimalna plata između 2.400 i 2.600 evra. Ovde se radi o bruto plati, a nakon plaćanja poreza i doprinosa, radnik u Norveškoj kući odnese minimalno 1.700 evra mesečno.

Prosečna bruto plata u Norveškoj je negde između 5.000 i 5.400 evra, a kada to prevedemo u neto platu dobili bismo između 3.600 i 3.900 evra. Proteklih par godina plate u Norveškoj su značajno rasle, uprkos pandemiji i ostalim izazovima pred kojima se zemlja našla.

Koliki su troškovi života u Norveškoj

U proseku 23 odsto plate Norvežani troše na stan i režije, oko 16 na transport, 13 na hranu, a ostatak plate na nameštaj, garderobu,cigarete i naravno zabavu. Naravno, cene i troškovi mogu varirati, a najskuplji grad za život u Norveškoj jeste Oslo.

Cene stanova u Norveškoj

Kirija i režije u Norveškoj, kao i u većini drugih zemalja, predstavljaju najveći trošak. Na primer, mesečna cena garsonjere u glavnom gradu kreće se između 1.000 i 1.400 evra. Dvosoban stan u kom bi mogla živeti porodica može koštati i preko 2.000 evra.

Na ovaj iznos treba dodati i ostale troškove, poput računa za struju, grejanje, internet, televiziju i slično. U proseku, režije u Norveškoj iznose oko 120 evra mesečno.

Cena hrane u Norveškoj

Ručak u jeftinijem restoranu – Oko 20 evra Obrok brze hrane – Oko 12 evra Litar mleka – 1.9 evra 10 Jaja – 5 evra Kilogram sira – 12 evra Kilogram jabuka – 2.7 evra Kilogram krompira – 1.8 evra Flaša Koka Kole – 3 evra Hleb – 2.6 evra Limenka piva – 2.8 evra Paklica cigareta – 13 evra

Troškovi prevoza

Pored stanarine i hrane, još jedan od najvećih troškova jeste prevoz. Bilo da se odlučite za gradski prevoz, taksi, ili sopstveno vozilo, to će vas u Norveškoj koštati mnogo više nego u balkanskim zemljama. Litar benzina u ovoj zemlji košta 2,17 evra, a cena iz godine u godinu raste. Jedna vožnja gradskim prevozom iznosi gotov četiri evra, dok dnevna karta košta 10 evra. Najisplativija je mesečna karta za gradski prevoz koja košta oko 70 evra.

