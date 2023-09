VELIKA POTRAŽNJA STANOVA U ČAČKU! U gradu na moravi preko 30 gradilišta, a najviše kupaca dolazi iz OVA DVA GRADA

U gradu na Moravi poslednjih nekoliko godina sve je veća potražnja za stanovima, pa je Čačak postao jedno veliko gradilište na kome se trenutno gradi više od desetak stambenih višespratnica.

Međutim, u odnosu na prošlu godinu cene su u blagom opadanju. Koja je cena kvadrata u Čačku, ali i zainteresovanost kupaca, istraživala je novinarka kurira Violeta Jovičić u razgovoru sa Biljanom Kićanović iz agencije za nekretnine.

- Cena stanova u novogradnji je od 1250 do 1450 plus PDV, a stara gradnja je 1000 do 1100 evra. I dalje je tražnja u Čačku visoka mada su cene u nekom blažem opadanju. Sad je došlo do blagaog pada, ali ne nešto bitno - rekla je Kićanović.

A kupci uglavnom dolaze iz zapadne Srbije:

- Uglavnom su kupci iz Arilja i Ivanjice, ali ima ih i iz Čačka, jer je grad u usponu i ima dosta uspešnih privrednika. Tražnja je u velikoj meri poslednjih godina porasla, pa je zbog toga i gradnja porasla. Veliki je priliv ljudi koji dolaze u Čačak.

