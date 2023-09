RAST CENA OČEKIVANI ZBOG OVOGA! Atanacković otkrio računicu: Da se akciza stvarno povećala kako je trebala BILA BI DUPLO VEĆA

Vlada Srbije predložila je na nedavnoj sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

To znači da bi akcize od 1. oktobra bile povećane za osam odsto na derivate nafte, duvanske prerađevine i alkoholna pića, kafu i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.

Kako je navedeno u obrazloženju razloga za donošenje ovog zakona, predloženim povećanjem akciza, očekuje se povećanje prihoda, pre svega, od derivata nafte i cigareta od oko četiri milijarde dinara do kraja 2023. godine.

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde se dotakao izmene Zakona o akcizama.

- Što se tiče akcize na druge proizvode, to nisam pratio. Međutim, što se tiče derivata nafte, to znam. Mogu reći da je ovo očekivan potez, zato što se od februara 2021. godine nije menjala akciza. Ona se inače menja početkom svake godine i uravnotežava se sa rastom cena na malo u prethodnoj godini. Ovog puta je to izostalo u prethodnoj godini, tako da je ovo sabirak ove dve godine. Da li je to trebalo da bude baš 8%, to ne znam. Ali je činjenica da se ove dve godine išlo na smanjivanje akcize, a sada se vraćamo na nju što će dovesti do povećanja cena - rekao je Atanacković i dodao:

- Da se ta akciza stvarno povećala onako kako je to po zakonu predviđeno. Odnosno da prati rast cena na malo. To bi bilo mnogo veće povećanje nego ovo sad, možda i duplo.

