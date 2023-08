DA LI SRBIJI PRETI NESTAŠICA SVINJSKOG MESA? Stručnjak obrazložio: Doći će do porasta, A OVO ODREĐUJE KOLIKI ĆE RAST BITI!

Kurir je izvršio anketu u Subotici i Čačku, pa smo došli do zaključka da je cena mesa identična u inostranstvu (po rečima sagovornice koja živi van naše granice) a da je standard sasvim drugačiji.

Zbog afričke kuge, svinjetina je u Evropskoj uniji poskupela za čak 40 odsto. Kako će biti kod nas, videćemo sledećeg meseca .

foto: Shutterstock

Bez obzira na moguće nestašice svinjetine, u Ministarstvu poljoprivrede kažu da nema novih subjekata koji su tražili uvozne dozvole.

Gost koji je ovu temu približio građanima je Bojan Stanić, Privredna komora Srbije.

- Jako je bitno da se istakne, kada imate ograničenu ponudu, ali i praktično pad domaće ponude, onda to svakako utiče na porast cene svinjskog mesa. Kao što se i priča u javnosti, doći će do porasta cene svinjskog mesa. Doduše, ne bih se složio sa nestašicama, postoje mehanizmi kojim bi se to izbeglo. Nestašica je jako teška reč, pogotovo za zemlju koja je u okviru Evrope - započeo je Stanić, pa nastavio sa obrazloženjem:

01:15 DA LI SRBIJA STRAHUJE OD NESTAŠICE SVINJSKOG MESA? Stručnjak obrazložio: Tržište određuje rast cene, NE SME NAPRAVITI OVU GREŠKU!

- Dakle, mora se ograničiti sirovina iz uvoza, mada to bi trebalo da bude privremeno rešenje kako ne bi došlo do nestašice. Ne smemo da zamenimo domaću proizvodnju uvozom u dužem roku, jer moramo da imamo sirovinsku bazu kako bi naša prehrambrena industrija mogla da funkcioniše.

Potom je rekao da tržište mora skladno sa kupovnom moći da određuje tzv. realna povećanja cena:

- Ključno je pitanje koliki će rast tih cena biti. Tržište određuje to realno povećanje iz prostog razloga jer je kupovna moć građana ključna za dugoročnu tražnju, a ako narušite dugoročnu tražnju, onda imate manju perspektivu oporavka i dalje proizvodnje kada dođe ta ekonomska stabilizacija koja je povezana sa stabilizacijom cena na širem nivou.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:00 SVINJETINA U EU POSKUPELA ZA 40 ODSTO: Evo kada ćemo saznati kako će biti kod nas! Kurir u Čačku, meštani FRAPIRANI cenom mesa