POSTOJI NAČIN DA IZVUČETE NOVAC ILI OTPUTUJETE ČAK I AKO AGENCIJA PROPADNE: Tražite uvek ova dva dokumenta prilikom rezervacije

Putnici treba da budu odgovorni i da znaju koja su im dokumenta neophodna da bi bili zaštićeni u slučaju da, kao što se nedavno dogodilo u Kraljevu, agencija "preko noći" zatvori vrata, rekao je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Aleksandar Seničić. On naglašava da svaki putnik uz ugovor o putovanju treba da dobije i garanciju putovanja koju izdaje organizator.

Zbog toga će od oktobra svi podaci o putovanjima preko turističkih agencija biće u jedinstvenom sistemu. To bi, kažu u resornom ministarstvu, trebalo da putnicima garantuje bezbednije putovanje, ali i lakše ostvarivanje prava ukoliko agencija "preko noći" zatvori vrata.

- Unošenje podataka u centralni informativni sistem jeste važno, pre svega za putnike. To je jedan celovit informacioni sistem koji već koriste davaoci privatnog smeštaja i hotelijeri. Pokušali smo od početka godine zajedno sa Ministarstvom turizma da odradimo deo edukacija, da ljude uvedemo u to šta će biti neophodno da rade, ali sezona je već krenula i nije bilo realno da se tada unose podaci. Od oktobra će to biti obaveza svih agencija - najavljuje Seničić.

GRČKU POSETILO VIŠE OD MILION SRBA Najveći broj srpskih turista ovog leta je putovao ili će putovati u Grčku – malo više od milion. Jako su popularne i porodične destinacije kao što su Crna Gora, Turska i sever Afrike, destinacije u okruženju – Albanija, Bugarska, Hrvatska, ali i, kako kaže, prvi put posle par godina Italija i Španija.

Iz tog sistema će se izdavati garancije putovanja, ugovori o putovanju i sa tim jedinstvenim kodom, koji će svaka garancija imati, putnici će moći na sajtu Ministarstva da dobiju sve podatke da li se zaista nalaze u sistemu odnosno da li su zaista verifikovani putnici.

foto: Profimedia

- Sa novim sistemom biti bezbedniji ukoliko i sami budu odgovorni i ukoliko traže dokumentaciju koju i sada mogu da dobiju. Kada potpišete ugovor o putovanju, na njemu moraju jasno da stoje sve usluge koje ste dogovorili. Takođe je jako važno da postoji naziv organizatora putovanja. Ukoliko se uplaćuje u nekoj manjoj agenciji koja nije organizator, ona ima obavezu da napiše ko je organizator putovanja - ističe Seničić.

Naglašava da svaki putnik uz ugovor o putovanju treba da dobije i garanciju putovanja koju izdaje organizator i na kojoj postoje svi podaci koji su već u ugovoru.

- Sa ta dva dokumenta vi ste faktički zaštićeni. Ukoliko manja agencija, koja je posrednik, propadne, organizator putovanja preuzima obavezu za vas. Ukoliko uplaćujete kod organizatora, sa garancijom i ugovorom, u slučaju da agencija prestane sa radom, kod osiguravajuće kuće koja je naslovljena u garanciji možete ostvariti sva svoja prava - objašnjava Seničić.

kurir.rs/RTS