HAOS USRED SEZONE, 2 AGENCIJE BANKROTIRALE: Putnici osnovnu stvar pogrešili pa ostali bez para i bez putovanja! Sad moraju na sud

U oba slučaja prestanka rada turističkih agencija usred sezone, i u Kraljevu i u Novom Sadu, situacija je približno ista - putnici zapravo nisu dobijali ugovore o putovanju i to je ono što bi građani prvo i najbitnije trebalo da znaju prilikom ugovaranja jednog turističkog putovanja, kaže pomoćnica ministra turizma iz Sektora turističke inspekcije Dunja Đenić.

On za RTS navodi da su ove godine zabeležena dva slučaja prestanka rada turističkih agencija usred sezone - po jedan u Novom Sadu i Kraljevu, a da su ostale prijave bile uobičajene za letnju sezonu.

foto: Shutterstock, Ilustracija

- Podjednako je ujednačen broj kao svake sezone, ali ova dva slučaja jesu bila neki izuzetak u odnosu na neko prethodno poslovanje prethodnih godina - istakla je Dunja Đenić.

Napomenula je da je važno da se građani uoči putovanja informišu o agenciji u kojoj uplaćuju putovanje, a naročito o načinu dobijanja dokumentacije.

- U oba slučaja koje ste pomenuli, i agencija iz Kraljeva i agencija prethodno koja je imala problema u radu iz Novog Sada, situacija je približno ista. Putnice koje su se nama javljale u velikom broju, naročito iz Novog Sada, sada nešto manje iz Kraljeva, zapravo nisu dobijale ugovore o putovanju. I to je ono što bi putnici zapravo i prvo i najbitnije trebali da znaju da prilikom ugovaranja jednog turističkog putovanja sa agencijom, šta je to i šta su to njihova prava, šta je najvažnije da znaju - navela je Đenićeva.

Dodala je da je potrebno da putnici dobiju ugovor o turističkom putovanju i dokumentaciju koja ide uz to, odnosno potvrdu o garanciji putovanja koja služi za obeštećenje putnika u slučaju zatvaranja agencije i sličnih situacija.

Istakla je da su putnici koji su uplatili putovanje u Novom Sadu dobili samo priznanicu i da im preostaje samo da se obrate sudu.

- Osim našeg inspekcijskog nadzora koji smo sproveli, podneli smo i četiri krivične prijave kada govorimo o situaciji u Novom Sadu, a u Kraljevu smo već obavestili policijsku upravu kako bi po istom postupili da bi imali informaciju o oštećenom broju putnika od strane ove agencije - istakla je Dunja Đenić.

