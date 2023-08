SRPSKI TAG USKORO ĆE VAŽITI U CELOM REGIONU: Posle Severne Makedonije, naši vozači sada mogu bez zaustavljanja i kroz ovu državu

Memorandum o poslovnoj saradnji između preduzeća Monteput d.o.o. i javnog preduzeća Putevi Srbije potpisan je u Vladi Srbije, pa je tako posle saradnje sa Severnom Makedonijom, ona sada proširena i na Crnu Goru.

Prema najavi Gorana Vesića, ministra građevinarstva od 1. septembra srpski tag biće u primeni i na putevima Hrvatske, a najavljena je i saradnja sa BiH.

Grčka, Severna Makedonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora su nama najvažnije zemlje kada su u pitanju naši ljudi koji koriste automobile.

Kako je rečeno iz Puteva Srbije, ideja je integrisanje regiona i stvaranje jednog od najboljih sistema u Evropi.

- Za nas je posebno važno povezivanje sa Crnom Gorom. Do kraja godine završavamo deo do Požege, a onda nastavljamo da gradimo 107 km puta ka CG. To nam je sada prioritet - rekao je Vesić.

Kako kaže, već je dogovoren železnički granični prelaz, a sada je na redu stvaranje jedinstvenog graničnog drumskog prelaza koji će olakšati putovanje, kao i rekonstrukcija pruge Beograd-Bar.

Podsećamo da je elektronska naplata putarine sa Severnom Makedonijom počela 1. jula, u okviru inicijative "Otvoreni Balkan", a tada je rečeno kako je potrebno da vozači prekonfigurišu "tag" za e-naplatu putarine sa pripejda na postpejd.

