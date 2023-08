MINISTAR MALI: Želimo svaki dinar koji uštedimo da vratimo građanima! Povećanje minimalne zarade veće je od prosečne inflacije

Ministar finansija Siniša Mali govorio je o tome kako protiče prijava za jednokratnu pomoć od 10.000 dinara, kao i o drugim važnim temama iz oblasti finansija i privrede.

- Presek u 8 časova - 592.000 dece se već prijavilo. Neverovatan je odziv roditelja, a to pokazuje da ste meru pogodili baš kako treba. Ništa nije slučajno, mi smo imali nameru da pogodimo početak školske godine. Prijave traju do 20. septembra. Za to smo izdvojili 12 milijardi dinara. Isplata će biti 25, 26, 27. septembra. Očekujemo neki maksimalan broj dece da se prijavi, 1.190.000 - istakao je ministar Mali.

- Ceo sistem pomoći našim sugrađanima se pokazao kao jako važan. Dajete ljudima u ovim teškim vremenima dozu optimizma, sigurnosti. Država je tu. Želimo svaki dinar koji uštedimo da vratimo građanima Srbije - dodaje ministar.

- Ono što je važno, ako ste hranitelj, ako ste osoba koja prima pomoć, ne treba da se prijavljujete. Ako ste staratelj dece, u PDF treba samo da dostavite papir - kaže Mali.

- U septembru idemo sa povećanjem plata 5,5 odsto za medicinske sestre, negovateljice, prosvetne radnike. Od 1. oktobra idemo sa povećanjem penzija - ističe Mali i navodi da je ukupno povećanje penzija za dve godine 55,08 odsto.

- Imamo novca, potpuno smo stabilni. Imamo sjajnu vest, imamo 2.367.000 zaposlenih, a pre 10 godina imali smo 1.800.060, dakle 500.000 novih radnih mesta za 10 godina, uprkos svim problemima - kazao je ministar.

Pregovori o minimalcu počeli su juče, to je jedan socijalni dijalog, naveo je Mali.

- Mnogo su važni pregovori. Mi smo 14,3 odsto povećali minimalnu zaradu za ovu godinu. Povećanje minimalne zarade veće je od prosečne inflacije.

- Uvek je na nama odgovornost da odluku koju donosimo, donosimo izbalansirano. Imali smo 2,5 milijardi evra stranih direktnih investicija u sedam meseci ove godine. Srbija postaje sve atraktivnija. Uprkos krizi, koroni, sukobu u Ukrajini, mi se snalazimo. U potpuno vanrednim okolnostima, naša privreda stoji mnogo bolje od drugih.

- Mislim da smo pogodili vreme. Prijava je vrlo prosta, broj lične karte, JMBG i banka u kojoj želite da vam uplate novac - kaže ministar.

- Zajedno sa velikim infrastrukturnim radovima, sa povećanjem penzija, plata, radimo na pravi način. Naša ekonomija dva kvartala pozitivna, Nemačka dva kvartala negativna - ističe Mali.

- Ići ćemo početkom septembra u parlament, na rebalans budžeta, imamo viška novca.

O Ivani Vuleti

- Deset minuta pre pobede mi smo stigli na stadion. Ti sportski događaji postali su simbol snage. Hoćemo da naši mladi vide da je Srbija spremna da ulaže u infrastrukturu, kako bi se mladi više bavili sportom - navodi Mali.

