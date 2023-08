ZA OVOLIKO JE POSKUPELO DA IZGOVORITE SUDBONOSNO "DA" Sve više ljudi kaže da su svadbe preskupe, a evo nekoliko SAVETA DA UŠTEDITE

Tradicije se menjaju i sve više parova se opredeljuje za manja, intimnija, venčanja jer ih sami finansiraju. Ranije su u plaćanju mnogo više pomagali roditelji.

Oko tri četvrtine, ili 75 odstoparovageneracije Z i milenijalaca, reklo je da jepreskupo sklapati brak u sadašnjoj ekonomiji,pokazuje istraživanje Centra za psihologiju. Centar je u junu anketirao 906 nevenčanih parova generacije Z i milenijalaca. Cena prosečnog venčanja dostigla je prošle godine, zbog visoke inflacije, 30.000 dolara, što je 2.000 dolara više u odnosu na 2021. godinu. Generacija Z priznaje da su venčanja skupa, pa sve više parova uspeva da se venča za mnogo manje novca. - Tradicije se menjaju i sve više parova se opredeljuje za manja, intimnija, venčanja jer ih sami finansiraju - rekao je Džejson Ri, planer venčanja iz Kalifornije.

Ovo su načini za uštedu Dajte prioritet onome što vam je važno Samo pre deceniju, roditelji i tazbina su udružvili sredstva da plate venčanje. Danas, kada parovi sami finansiraju skoro polovinu troškova venčanja, mnogi su pažljiviji u donošenju odluka. - Vereni parovi treba da budu realni i da razgovaraju o tome kako će venčanje izgledati. Budite realni u pogledu svog budžeta i uštedite novac na stvarima koje vam nisu toliko važne.Dajte prioritet onome što vam je važno - kaže Ri. On predlaže da se uštedina torti ako želite fotografa iz snova, ili mesto za slavlje koje volite. Smanjite broj zvanica Što manje ljudi pozovete na svoje venčanje, to ćete imati više sredstava za zabavu.Nekada su parovi bili otvoreniji prema gostima koji na prijeme dovode nekoga ili decu, ali to se menja. Danas mladi sve više biraju sa kim žele da podele svoj dan.