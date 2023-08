DRŽAVA DAJE NOVAC, NA VAMA JE DA ODLUČITE KAKO ĆETE GA POTROŠITI: Od septembra počinje prijava za subvencije, dve su opcije!

Ako želite da zamenite stolariju ili postavite novu izolaciju u zidove, od idućeg meseca možete se prijaviti za subvencije koje će za to davati država.

"Većina objekata zahteva veće radove kako bi nam računi bili manji i život zdraviji", rekao je Dušan Korunoski, sekretar udruženja Mineralne vune Srbije.

"Inicijalno, to košta, ali se vrlo brzo isplati. Naime, cene energenata će ići nagore. Uz subvencije, možda za 2-3-4-5 godina možemo vratiti inicijalno velika ulaganja", kaže Korunoski.

foto: Shutterstock

On je ukazao na to da savet treba tražiti od stručnih ljudi, inženjera, energetskih menadžera i građevinaca, jer kad se jednom uradi, teško je to posle menjati.

Prema njegovim rečima, može se raditi sa 20-30 odsto skupljim materijalima, koji su negorivi, pa daju i zaštitu od požara (mineralne vune).

"Energetski pasoš je spisak zatečenog stanja. Vi želite da znate kako se vaša zgrada ponaša, jer je sve veći trošak leti, za hlađenje. Pasoš će vam dati tu informaciju", objašnjava on.

Kurir.rs/TV Prva